Археологи нашли в Афганистане уникальную достопримечательность 2500 лет (фото)

В восточном Афганистане, в провинции Лагман (район Алингар, долина Сав возле села Ситун), археологи обнаружили ранее неизвестную достопримечательность более 2500 лет. Находка датируется ранними железными сутками (приблизительно 1000–500 гг. до н.э.) и проливает свет на жизнь региона задолго до распространения христианства в Азии.

Об этом пишет Arkeonews со ссылкой на Управление информации и культуры Лагмана. В ходе предыдущих исследований была найдена каменная лестница, высеченная в склоне холма камеры и остатки сооружений, указывающие на организованное, долговременное строительство, а не временное или сезонное использование. Камеры имеют признаки преднамеренной планировки, типичной для постоянных поселений.

Среди артефактов — керамическая посуда для питья, простая по форме, но ценная для понимания быта: такие предметы свидетельствуют о длительном проживании, возможных ритуалах или сочетании функций.

Провинция Лагман – стратегический коридор между долиной Кабула и восточным Афганистаном, связанный с долиной Инда. Около 1000 г. до н. здесь обитали ранние ираноязычные общины, с VI в. до н. – часть Ахеменидской империи. Плодородные долины и реки способствовали сельскому хозяйству и торговле.

Скальные сооружения похожи на известные в регионе — их строительство требовало координации и ресурсов, подтверждая социальную организацию.

Достопримечательность на ранней стадии изучения – раскопки продолжаются. Последующие работы уточнят датировку и культурный контекст, раскрывая модели поселений, архитектуру и связи Лагмана в древности. Находка – важный вклад в историю Афганистана доисламского периода.

