Адски жарко: ученые назвали список городов, поражающих температурой окружающей среды

За последние десять лет жара поразила не только традиционно горячие регионы, но и те, где раньше подобная температура была редким явлением. Период с 2015 по 2024 год принес многочисленные температурные рекорды, затяжные волны жары и крайне неблагоприятные климатические условия. В некоторых районах жизнь в таких условиях стала почти невозможной, что еще раз подчеркивает серьезность последствий глобального потепления.

Об этом пишет Interesting Engineering. Долина Смерти в США остается самым жарким местом Северной Америки, где в 2020 году температура составила +54,4°C. Каждый год регион переживает новые рекорды из-за хронической засухи и палящего солнца.

Пакистанский город Джейкобабад регулярно сталкивается со смертельно опасным сочетанием жары и влажности. В 2021 году термометры показали +52°C, и такие условия создают реальную угрозу здоровью и жизни.

В иракском городе Басра в 2023 году температура поднялась до +53,9°C. Постоянные перебои с водоснабжением и электричеством лишь усугубляют ситуацию для местных жителей.

В Финиксе, США, жара усиливается из-за эффекта урбанизации: в 2021 году здесь зафиксировали +48,3°C. Бетонная среда города создает дополнительный нагрев, превращая его в настоящую "городскую печь".

Турбат, расположенный в южном Пакистане, в 2017 году пережил температурный максимум +53,7 °C. Этот регион является одним из наиболее уязвимых к изменению климата из-за своей бедности и нехватки инфраструктуры.

Город Ахваз в Иране в том же 2017 году сталкивался с аналогичной температурой – +53,7 °C. Высокий уровень загрязнения воздуха, пылевые бури и отсутствие эффективного охлаждения делают жизнь там очень сложной.

В 2022 году столица Индии – Дели – установила новый рекорд, когда температура достигла +49°C. Вырубка деревьев и стремительная застройка превратили город в настоящую тепловую ловушку.

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Кувейт также попал в список: летом 2016 года температура достигла +54°C — один из самых высоких показателей за всю историю наблюдений.

Даллол в Эфиопии считается самым жарким местом на планете при среднегодовой температуре – около +34,6°C. Здесь почти весь год температура не опускается ниже +30°C, что делает регион непригодным для комфортной жизни.

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