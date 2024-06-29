Абрикосовый рай: как приготовить идеальное варенье на зиму

Абрикосы – щедрый дар лета, из которых можно приготовить не только ароматные компоты, но и душистое, насыщенное солнцем варенье.

Команда UAportal подготовила вам уникальный рецепт абрикосового варенья с полезными советами для идеального вкуса.

Основной секрет вкусного варенья – использование созревших абрикосов. Чтобы проверить готовность варенья, капните небольшое количество сиропа на холодную тарелку; если он не растекается, варенье можно снимать с огня.

Вот пошаговый рецепт абрикосового варенья:

Ингредиенты:

2 кг зрелых абрикосов,

1 кг сахара,

100–150 мл воды.

Приготовление:

Абрикосы промыть, разрезать пополам и удалить косточки. Поместить подготовленные абрикосы в кастрюлю с толстым дном, посыпать сахаром и добавить воду. Варить на среднем огне до кипения, затем убавить огонь и варить 20-25 минут, регулярно снимая пену. Для достижения большей плотности, повторите процесс варки дважды, дав варенью остыть между варками. После завершения, разлить готовое варенье по стерилизованным банкам, закрыть их стерилизованными крышками. Перевернуть банки вверх дном и оставить охлаждаться до комнатной температуры.

Таким образом, вы получите отличное варенье, которое будет радовать вас вкусом лета круглый год.

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