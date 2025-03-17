400 лет под водой: ученые раскрыли секрет долголетия акул

Гренландская акула, населяющая воды Северной Атлантики, считается одним из самых долгоживущих позвоночных на планете. Она может прожить больше 400 лет.

Об этом сообщает gsminfo.com.ua, ссылаясь на исследования ученых Токийского университета. Эти уникальные хищники достигают длины шести метров и могут весить более 1,4 тонны.

Их исключительный возраст был подтвержден с помощью радиоуглеродного анализа хрусталиков глаз, что позволяет точно определять, сколько лет особи.

Гренландские акулы растут очень медленно – всего на один сантиметр в год. Ученые уже давно предполагали, что эти существа обладают особыми биологическими механизмами, помогающими им жить так долго. Однако генетическая основа этого феномена оставалась загадкой вплоть до недавнего времени.

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Новое исследование не только пролило свет на эволюцию этих уникальных акул-долгожителей, но может способствовать их сохранению. Из-за чрезвычайно медленного роста и позднего созревания – половой зрелости гренландские акулы достигают только после 150 лет – они особенно уязвимы к вылову и изменениям в окружающей среде. Поэтому вопрос защиты их популяции становится все более важным.

Кроме того, ученым удалось раскрыть некоторые механизмы старения, которые могут быть общими для разных позвоночных, включая человека. Выявленные в этих акулах генетические адаптации, отвечающие за долголетие, регенерацию и устойчивость к заболеваниям, могут стать основой для дальнейших исследований в области биомедицины и геронтологии.

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