400 років під водою: вчені розкрили секрет довголіття акул

Гренландська акула, що населяє води Північної Атлантики, вважається одним із найбільш довгоживучих хребетних на планеті. Вона може прожити понад 400 років.

Про це повідомляє gsminfo.com.ua, посилаючись на дослідження вчених Токійського університету. Ці унікальні хижаки досягають довжини шести метрів і можуть важити понад 1,4 тонни.

Їхній винятковий вік був підтверджений за допомогою радіовуглецевого аналізу кришталиків очей, що дозволяє точно визначати, скільки років особині.

Гренландські акули ростуть надзвичайно повільно – лише на один сантиметр за рік. Науковці вже давно припускали, що ці істоти володіють особливими біологічними механізмами, які допомагають їм жити так довго. Однак генетична основа цього феномена залишалася загадкою аж до недавнього часу.

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Нове дослідження не лише пролило світло на еволюцію цих унікальних акул-довгожителів, а й може сприяти їх збереженню. Через надзвичайно повільний ріст і пізнє дозрівання – статевої зрілості гренландські акули досягають тільки після 150 років – вони особливо вразливі до вилову та змін у довкіллі. Тому питання захисту їхньої популяції стає дедалі важливішим.

Крім того, науковцям вдалося розкрити деякі механізми старіння, які можуть бути спільними для різних хребетних, включно з людиною. Виявлені у цих акул генетичні адаптації, що відповідають за довголіття, регенерацію та стійкість до захворювань, можуть стати основою для подальших досліджень у сфері біомедицини та геронтології.

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