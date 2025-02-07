Вдвое больше Млечного Путь: ученые обнаружили новую огромную галактику

Астрономы Йельского университета обнаружили чрезвычайную галактику, состоящую из девяти концентрических колец. Огромное космическое образование под названием LEDA 1313424, получившее прозвище "Бычье Глаз", сформировало свой уникальный узор примерно 50 миллионов лет назад в результате столкновения с гораздо меньшей галактикой.

Как образовались уникальные кольца?

По словам ведущего автора исследования, Имада Паши, столкновение стало катализатором для формирования девяти идеально симметричных колец, продолжающих расширяться, постепенно удаляясь от ядра галактики. Об этом сообщает Interesting Engineering.

Это открытие чрезвычайно важно, поскольку устанавливает рекорд по количеству колец, когда-либо наблюдавших в подобных структурах.

Как удалось увидеть "Бычий Глаз"?

Паша впервые заметил необычную галактику, анализируя наземные астрономические снимки, зафиксировавшие несколько колец. Последующие исследования подтвердили их уникальность:

Космический телескоп "Габбл" зафиксировал восемь колец.

зафиксировал восемь колец. Keck Cosmic Web Imager в обсерватории Кека (Гаваи) позволил обнаружить девятое кольцо.

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Уникальный момент в космической истории

Соавтор исследования, профессор Йельского университета Питер ван Доккум, отметил, что подобные галактики с четкими кольцами можно увидеть только в короткий промежуток времени после столкновения.

В то же время Паша отметил, что слабая структура на внешних краях "Бычьего Ока" указывает на существование большого, выцветшего кольца, что делает галактику огромной - ее диаметр достигает 250 тысяч световых лет. Это почти в 2,5 раза больше Млечного Путь.

По мнению ученых, такой размер может свидетельствовать о переходе "Бычьего глаза" от кольцевой галактики столкновения к новому типу – гигантской галактике с низкой поверхностной яркостью.

"До этого исследования не было никаких наблюдательных данных, подтверждающих существование такого эволюционного процесса", - подчеркнул Паша.

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