Важнейший религиозный комплекс Древнего Египта: ученые раскрыли тайны легендарного храма Карнаки (фото)

Карнакский храм в Египте, расположенный примерно в 480 километрах к югу от Каира, является одним из самых известных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и ежегодно привлекает миллионы туристов. Его считают самым важным религиозным центром Древнего Египта, хотя точное происхождение храма долгое время оставалось загадкой.

Об этом пишет DailyMail. Недавно ученые из Саутгемптонского университета провели наиболее подробное геоархеологическое исследование этого памятника. Результаты их работы свидетельствуют, что храм возведен около 4000 лет назад элитными жрецами как место поклонения верховному божеству Амону-Ра — объединению двух могущественных богов египетского пантеона: невидимого бога воздуха Амона и бога солнца Ра.

Как объяснил руководитель исследования доктор Бен Пеннингтон, полученные результаты окончательно разрешили спор о времени возникновения Карнакского храма. Ранее археологи выдвигали две основные версии — что он был построен около 3000 года до нашей эры или позже, примерно в 2000-х годах до н. е. Ученые подтвердили именно вторую гипотезу, отметив, что более ранняя дата невозможна.

В ходе исследования специалисты проанализировали 61 образец осадочных пород и десятки тысяч керамических фрагментов, найденных как в самом храме, так и вблизи него. Это позволило создать детальную карту изменений ландшафта за тысячелетие и точнее определить возраст святилища. Оказалось, что территория, на которой ныне стоит храм, еще около 2520 до н. е. была непригодной для жизни из-за регулярных паводков Нила. Лишь в эпоху Древнего царства (примерно 2591–2152 годы до н. э.) здесь начали появляться первые поселения, что стало возможным благодаря стабилизации речных русел.

Археологи также обнаружили керамические обломки, древнейшие из которых датируются 2305-1980 годами до н. э. Это подтверждает, что активное освоение этой территории произошло именно в этот период.

Ученые считают, что место, где впоследствии построили храм, сформировалось естественным путем — речные потоки с запада и востока создали своеобразный остров, повышение среди воды. Этот факт удивительно восходит к древнеегипетским мифам, в которых бог-творец Амон-Ра якобы появился на свет с возвышенности, возникшей из "первобытного озера".

Доктор Пеннингтон подытожил, что новое исследование позволило воссоздать эволюцию Карнакского храма – от небольшого острова среди вод до величественного религиозного комплекса, ставшего одним из главных символов Древнего Египта.

