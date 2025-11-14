В Карфагене обнаружили мраморную маску финской женщины 4 века (фото)

На территории святилища в древнем Карфагене археологи обнаружили мраморную маску, датируемую концом IV века до н. е. Артефакт изображает женщину с прической, выполненной в финикийском стиле.

Об открытии сообщило Министерство культуры Туниса. Находку сделала команда Национального института культурного наследия (INP). Об этом пишет Arkeonews.

Профессор Имед Бен Джербания отметил, что уровень мастерства и точность исполнения делают маску "одним из редчайших примеров пунического портретного искусства".

Маска вырезана из целого блока белого мрамора. Она имеет спокойное выражение лица, а ее косы и кудри воспроизводят характерные черты финикийской эстетики. По мнению исследователей, этот объект являлся вотивной жертвой, посвященной богам Танит и Баал-Хаммону, и мог размещаться в святилище или на алтаре.

Сейчас артефакт проходит лабораторные исследования – специалисты определяют происхождение мрамора и анализируют остатки пигмента. Предварительные данные свидетельствуют о восточносредземноморском происхождении камня, что подтверждает тесные торговые связи Карфагена с финикийскими центрами, такими как Тир и Сидон.

Маску нашли в Тофете Карфагена – священном комплексе, существовавшем между VIII и II вв. до н. э. Здесь обнаружили тысячи урн, надписей и стел, раскрывающих сложные ритуалы в честь богини плодородия и луны Танит и бога неба и урожая Баала Хаммона.

Высокое качество исполнения свидетельствует, что артефакт, вероятно, заказала зажиточная семья в рамках религиозной церемонии, направленной на благосклонность богов или выражение благодарности.

В пунической традиции Танит считали защитницей и "лицом Баала", символом жизни и плодородия, тогда как Баал Хаммон олицетворял возрождение и солнечную силу. Образ женщины из маски, возможно, передает черты жрицы или верующей, отражающей эти религиозные представления. Сходство стиля к восточнофиникийским произведениям свидетельствует о сознательном сочетании левантийских мотивов с местными пуническими традициями.

Мармурова маска фінікійської жінки. Источник: Tunisian Ministry of Cultural Affairs

Раскопки в Тофете неоднократно приносили важные открытия — в частности, пунические надписи в 2014 году и девять золотых монет в 2023 году. Это подчеркивает богатство и духовную сложность общества карфагена.

Министерство культуры назвало маску "материальным доказательством творческого наследия и духовности пунического Карфагена". После реставрации она будет представлена в Карфагенском музее, где она, как ожидается, привлечет значительное внимание ученых и туристов.

Маска также подчеркивает роль Карфагена как культурного центра, объединяющего Африку, Европу и Ближний Восток. По словам профессора Бен Джербания, "каждая находка из Тофета помогает лучше понять, как карфагеняне воспринимали себя набожными, утонченными и тесно связанными с миром богов".

