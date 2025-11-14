У Карфагені знайшли мармурову маску фінської жінки 4 століття (фото)

На території святилища у давньому Карфагені археологи знайшли мармурову маску, що датується кінцем IV століття до н. е. Артефакт зображає жінку із зачіскою, виконаною у фінікійському стилі.

Про відкриття повідомило Міністерство культури Тунісу. Знахідку зробила команда Національного інституту культурної спадщини (INP). Про це пише Arkeonews.

Професор Імед Бен Джербанія зазначив, що рівень майстерності та точність виконання роблять маску "одним із найрідкісніших прикладів пунічного портретного мистецтва".

Маска вирізьблена з цілого блока білого мармуру. Вона має спокійний вираз обличчя, а її коси й кучері відтворюють характерні риси фінікійської естетики. На думку дослідників, цей об’єкт був вотивною жертвою, присвяченою богам Таніт і Баал-Хаммону, і міг розміщуватися у святилищі або на вівтарі.

Наразі артефакт проходить лабораторні дослідження — фахівці визначають походження мармуру та аналізують залишки пігменту. Попередні дані свідчать про східносередземноморське походження каменю, що підтверджує тісні торговельні зв’язки Карфагена з фінікійськими центрами, такими як Тир і Сидон.

Маску знайшли в Тофеті Карфагена — священному комплексі, що існував між VIII та II ст. до н. е. Тут виявили тисячі урн, написів і стел, які розкривають складні ритуали на честь богині родючості та місяця Таніт та бога неба й урожаю Баала Хаммона.

Висока якість виконання свідчить, що артефакт, імовірно, замовила заможна родина в межах релігійної церемонії, спрямованої на отримання прихильності богів або вираження подяки.

У пунічній традиції Таніт вважали захисницею та "обличчям Баала", символом життя й родючості, тоді як Баал Хаммон уособлював відродження та сонячну силу. Образ жінки з маски, можливо, передає риси жриці чи вірянки, яка відображала ці релігійні уявлення. Подібність стилю до східнофінікійських творів свідчить про свідоме поєднання левантійських мотивів із місцевими пунічними традиціями.

Розкопки в Тофеті неодноразово приносили важливі відкриття — зокрема, пунічні написи у 2014 році та дев’ять золотих монет у 2023-му. Це підкреслює багатство та духовну складність карфагенського суспільства.

Міністерство культури назвало маску "матеріальним доказом творчої спадщини та духовності пунічного Карфагена". Після реставрації її представлять у Карфагенському музеї, де вона, як очікується, приверне значну увагу науковців і туристів.

Маска також підкреслює роль Карфагена як культурного центру, що поєднував Африку, Європу та Близький Схід. За словами професора Бен Джербанія, "кожна знахідка з Тофету допомагає краще зрозуміти, як карфагеняни сприймали себе — побожними, витонченими й тісно пов’язаними зі світом богів".

