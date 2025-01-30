В Канаде обнаружили окаменелость летучего динозавра в возрасте 76 миллионов лет

Палеонтологи исследовали окаменелость молодого летучего динозавра, которого около 76 миллионов лет назад укусил предок современных крокодилов. По словам ученых, такая находка чрезвычайно редка.

Окаменевшие останки были обнаружены в Провинциальном парке динозавров в Канаде. В исследовании, опубликованном в Journal of Paleontology, принимали участие ученые из Королевского палеонтологического музея Тирелла (Канада), Университета Рединга (Великобритания) и Университета Новой Англии (Австралия). Об этом пишетInteresting Engineering.

Птерозавры были летающими рептилиями, которые существовали с позднего триаса до конца мелового периода и стали первыми позвоночными, способными к полету. В рамках нового исследования ученые изучили окаменевший позвонок молодого Cryodrakon boreas — представителя прямоходных птерозавров. Его крылья достигали около двух метров в размахе, а взрослые особи этого вида могли достигать десятиметровой ширины, имея рост, сравнимый с жирафами.

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При анализе позвонка исследователи обнаружили четкий круглый след диаметром в четыре миллиметра. Они убеждены, что его оставил укус древнего крокодиловидного хищника. Соавтор исследования доктор Брайан Пиклз из Университета Рединга отметил, что эти следы помогают понимать взаимодействие видов в тот период. Был ли птерозавр жив во время укуса, остается неизвестным, но находка подтверждает, что крокодилы охотились на молодых птерозавров в доисторической Альберте более 70 миллионов лет назад.

Ведущий автор исследования доктор Калеб Браун из Королевского палеонтологического музея Тиррелла подчеркнул, что из-за хрупкости костей птерозавров окаменевшие остатки с подобными следами встречаются крайне редко. Дополнительный анализ исключил возможность того, что следует появиться во время процесса окаменения или во время раскопок, что подтвердило его происхождение как настоящей раны от укуса другого животного.

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