Ученым удалось 'воскресить' доисторического лютоволка

Впервые в истории удалось частично восстановить вымерший вид — лютоволк, исчезнувший с планеты около 12 500 лет назад. Биотехнологическая компания Colossal Biosciences заявила об успешном создании трех детенышей, имеющих генетическое сходство с доисторическими хищниками.

Ученые использовали древнюю ДНК, клонирование и технологии редактирования генов для модификации генома современного серого волка — ближайшего родственника лютовка. В результате появился гибридный вид, внешне почти идентичный вымершему предку.

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Доисторический Aenocyon dirus, более известный как лютоволк или "ужасный волк", был одним из доминантных хищников Северной Америки. Они имели более массивные тела, более широкие головы, мощные челюсти и густую светлую шерсть.

Colossal Biosciences уже известна своими амбициями "воскресить" вымерших животных – таких как мамонт, додо и тасманский тигр. Однако о работе над лютоволком компания раньше публично не заявляла.

"Этот прорыв доказывает, что наши технологии действительно работают", - отметил соучредитель и СЕО компании Бен Лемм. Он рассказал, что генетический материал был получен из зуба 13 тысяч лет и черепа, которому около 72 тысяч лет. На основе этой ДНК были выращены три здоровых щенка.

После генетических модификаций сложившиеся эмбрионы пересадили суррогатным матерям – ими стали большие домашние собаки. В октябре 2024 года родились два самца, а в январе 2025 года - самка.

Профессор эволюционной геномики Лав Дален из Стокгольмского университета пояснил, что в настоящее время вновь животные генетически на 99,9% соответствуют серым волкам. Впрочем, по словам ученого, этого достаточно, чтобы считать их ближайшим аналогом настоящего лютоволка.

На сегодняшний день все три особи содержатся на закрытой территории площадью 2 000 акров, огороженной трехметровым забором. За ними следует постоянное наблюдение — в частности, через дроны и камеры, работающие в режиме реального времени.

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