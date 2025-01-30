У Канаді виявили скамʼянілість летючого динозавра віком 76 мільйонів років

Палеонтологи дослідили скам'янілість молодого летючого динозавра, якого близько 76 мільйонів років тому вкусив предок сучасних крокодилів. За словами вчених, така знахідка є надзвичайно рідкісною.

Скам'янілі рештки було виявлено в Провінційному парку динозаврів у Канаді. У дослідженні, опублікованому в Journal of Paleontology, брали участь науковці з Королівського палеонтологічного музею Тіррелла (Канада), Університету Редінга (Велика Британія) та Університету Нової Англії (Австралія). Про це пише Interesting Engineering.

Птерозаври були літаючими рептиліями, які існували з пізнього тріасу до кінця крейдяного періоду і стали першими хребетними, здатними до польоту. В рамках нового дослідження вчені вивчили скам'янілий хребець молодого Cryodrakon boreas — представника аждархідних птерозаврів. Його крила сягали близько двох метрів у розмаху, а дорослі особини цього виду могли досягати десятиметрової ширини, маючи зріст, порівнянний із жирафами.

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Під час аналізу хребця дослідники виявили чіткий круглий слід діаметром чотири міліметри. Вони переконані, що його залишив укус стародавнього крокодилоподібного хижака. Співавтор дослідження, доктор Брайан Піклз з Університету Редінга, зазначив, що ці сліди допомагають розуміти взаємодію видів у той період. Чи був птерозавр живий під час укусу, залишається невідомим, але знахідка підтверджує, що крокодили часом полювали на молодих птерозаврів у доісторичній Альберті понад 70 мільйонів років тому.

Провідний автор дослідження, доктор Калеб Браун із Королівського палеонтологічного музею Тіррелла, наголосив, що через крихкість кісток птерозаврів скам'янілі рештки з подібними слідами зустрічаються вкрай рідко. Додатковий аналіз виключив можливість того, що слід міг з'явитися під час процесу скам'яніння або під час розкопок, що підтвердило його походження як справжньої рани від укусу іншої тварини.

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