Ученые узнали, когда Землю ждет следующий ледниковый период: вы будете поражены

Наклон земной оси относительно Солнца играл ключевую роль в формировании и исчезновении огромных ледяных щитов за последние 800 тысяч лет, запуская и завершая восемь ледниковых периодов.

Новое исследование и его открытие

По словам ведущего автора исследования, профессора наук о Земле Кардиффского университета Стивена Баркера, между наклоном Земли и формированием ледяных щитов обнаружена "удивительная корреляция". Ученые подсчитали, что следующий ледниковый период должен наступить примерно через 11 тысяч лет, если бы не влияние глобального потепления. Об этом пишет Униан.

"Согласно прогнозам, следующее оледенение начнется примерно через 10 тысяч лет", - отметил Баркер. Однако этот процесс может быть отменен из-за высокого уровня парниковых газов, искусственно нагревающего планету и нарушающих природные климатические циклы.

Что такое ледниковые периоды?

Ледниковые периоды – это глобальные похолодания, происходящие каждые 100 тысяч лет. В настоящее время значительная часть планеты покрывается толстыми ледяными щитами, хранящимися тысячелетиями. Между этими периодами наступают более теплые межледниковые фазы, во время которых ледники отступают к полюсам. Сейчас Земля находится именно в таком межледниковом периоде – последний ледниковый максимум был примерно 20 тысяч лет назад.

Теория Миланковича и новые подтверждения

Еще в 1920-е годы сербский ученый Милутин Миланкович предположил, что изменения наклона земной оси и формы орбиты могут влиять на ледниковые циклы. В течение столетия эта теория оставалась предметом научных исследований.

В частности, в 1976 году геологи установили, что два фактора – наклон Земли и прецессия (медленное "качание" оси) – играют важную роль в изменении ледниковых циклов. Однако точная механика этого процесса оставалась неясной.

Баркер и его команда смогли наконец-то разобраться в этом вопросе.

Как уклон Земли влияет на ледниковые периоды?

Сейчас ось Земли наклонена под углом 23,5 градуса, что определяет количество солнечной энергии, попадающей на разные части планеты. Однако этот наклон меняется в цикле продолжительностью 41 тысячу лет. Одновременно ось Земли совершает колебания (прецессию) с периодичностью 21 тысяч лет, что влияет на климатические условия.

Ученые проанализировали изменения наклона и прецессии за последние 800 тысяч лет, сопоставив их с данными о расширении и отступлении ледников. Для этого они использовали образцы океанических отложений, в частности микроскопических раковин фораминифер, содержащих информацию о климатических условиях прошлого.

Впечатляющие результаты

Исследователи установили, что расширение ледяных щитов к экватору регулируется наклоном оси Земли, в то время как их таяние и отступление к полюсам больше зависят от прецессии.

"Результаты стали настоящим моментом открытия. Мы увидели четкую связь между наклоном, прецессией и тем, сколько времени нужно ледяным щитам для роста или таяния", – подчеркнул Баркер.

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Что ждет Землю в будущем?

Согласно подсчетам, последующее расширение ледяных щитов начнется примерно через 10-11 тысяч лет и продлится 80-90 тысяч лет, достигнув пика. Затем ледники начнут отступать, что займет еще около 10 тысяч лет.

Однако климатические модели показывают, что человеческая деятельность оказывает существенное влияние на естественные процессы. Выбросы CO₂ могут нарушить этот цикл, задержав или даже полностью отменив будущее оледенение.

"Если уровень парниковых газов останется высоким, нового ледникового периода может не быть", – подытожил Баркер.

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