Ученые раскрыли следы доисторического присутствия человека на территории Саудовской Аравии

Археологи обнаружили сотни загадочных каменных сооружений на территории Харрат Хайбар — большого лавового поля на северо-западе Саудовской Аравии. Их возраст составляет около 9 тысяч лет, что свидетельствует о давнем присутствии человека в этом регионе.

Об этом сообщает Daily Galaxy. Харрат Хайбар, известный как "врата ада" через многочисленные вулканические шрамы и суровый пустынный ландшафт, оказался результатом активной деятельности доисторических людей. Спутниковые исследования показали: на этой территории сохранились следы примитивных поселений, сложных каменных изгородей, а также загадочных конструкций, известных как "пустынные змеи" и "ворота".

Большинство построек возведены из местных вулканических камней. По мнению ученых, их могли использовать для направления и отлова животных, что могло стать началом развития раннего животноводства.

Читайте также: Могут жить до 200 лет: ученые раскрыли тайны уникальных арктических млекопитающих

Особое любопытство вызывают так называемые "ворота" - каменные стены, расположенные на вулканических куполах. Они не напоминают жилье, ловушки или захоронения, поэтому их предназначение остается загадкой. Профессор Дэвид Кеннеди из Университета Западной Австралии считает, что эти объекты могут быть самыми древними искусственными сооружениями Харрат Хайбар.

По словам исследователей, во времена неолита эта территория была значительно более зеленой и населенной группами людей и стадами животных. Сегодня же плодородный регион превратился в пустыню.

Ранее мы говорили, что ждет планету в случае полного разлома Африканского континента.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!