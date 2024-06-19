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У популярного слова "лайфхак" есть немало хороших украинских заменителей: как они звучат

Анастасия Крыщук

У популярного слова 'лайфхак' есть немало хороших украинских заменителей: как они звучат
Как заменить слово ''лайфхак'' на украинском языке. Источник: freepik

Украинский язык набирает все большую популярность с каждым днем, привлекая внимание к своим тонкостям и нюансам, а также к редким аутентичным словам.

К примеру, слово "лайфхак" часто встречается в повседневном общении, хотя оно является заимствованием из английского языка и означает "хитрость, которая упрощает жизнь". Но существуют и уникальные украинские слова, которыми можно заменить это понятие. О них рассказывает команда UAportal совместно с Телеграф.

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Стоит отметить, что термин "лайфхак" нельзя найти в последних изданиях словарей украинского языка, однако он активно употребляется в повседневной жизни, а в интернете существуют миллионы сайтов, которые описывают различные практические советы и используют это слово.

На сайте "Словотвір" было предложено сразу целый ряд возможных украиноязычных эквивалентов этого понятия:

  • хитрик;
  • лазівка;
  • корисняк;
  • кмітлинка;
  • зарада;
  • життєхитрик, життєкряк (прямые переводы с сохранением начальной конструкции);
  • викрутас;
  • викрутень;
  • життівка;
  • хитрунець.

Напомним, ранее мы рассказывали 15 интересных фактов об украинском языке, которые вас точно удивят.

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