ukr
русский
Соціум

У популярного слова "лайфхак" є чимало гарних українських замінників: як вони звучать

Анастасія Крищук

У популярного слова 'лайфхак' є чимало гарних українських замінників: як вони звучать
Як замінити слово ''лайфхак'' українською мовою. Джерело: freepik

Українська мова набирає все більшу популярність з кожним днем, привертаючи увагу до своїх тонкощів та нюансів, а також до рідкісних автентичних слів.

До прикладу, слово "лайфхак" часто зустрічається у повсякденному спілкуванні, хоча воно є запозиченням з англійської мови й означає "хитрість, яка спрощує життя". Але існують і унікальні українські слова, якими можна замінити це поняття. Про них розповідає команда UAportal спільно з Телеграф.

Читайте також: Названо українські слова, які помилково вважають суржиком

Варто відзначити, що термін "лайфхак" не можна знайти в останніх виданнях словників української мови, проте він активно вживається у повсякденному житті, а в інтернеті існують мільйони сайтів, які описують різноманітні практичні поради й використовують це слово.

На сайті "Словотвір" було запропоновано одразу цілу низку можливих україномовних еквівалентів цього поняття:

  • хитрик;
  • лазівка;
  • корисняк;
  • кмітлинка;
  • зарада;
  • життєхитрик, життєкряк (прямі переклади зі збереженням початкової конструкції);
  • викрутас;
  • викрутень;
  • життівка;
  • хитрунець.

Нагадаємо, раніше ми розповідали 15 цікавих фактів про українську мову, які вас точно здивують.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!

СуспільствоУкраїнська моваСоціум