У популярного слова 'лайфхак' є чимало гарних українських замінників: як вони звучать

Українська мова набирає все більшу популярність з кожним днем, привертаючи увагу до своїх тонкощів та нюансів, а також до рідкісних автентичних слів.

До прикладу, слово "лайфхак" часто зустрічається у повсякденному спілкуванні, хоча воно є запозиченням з англійської мови й означає "хитрість, яка спрощує життя". Але існують і унікальні українські слова, якими можна замінити це поняття. Про них розповідає команда UAportal спільно з Телеграф.

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Варто відзначити, що термін "лайфхак" не можна знайти в останніх виданнях словників української мови, проте він активно вживається у повсякденному житті, а в інтернеті існують мільйони сайтів, які описують різноманітні практичні поради й використовують це слово.

На сайті "Словотвір" було запропоновано одразу цілу низку можливих україномовних еквівалентів цього поняття:

хитрик;

лазівка;

корисняк;

кмітлинка;

зарада;

життєхитрик, життєкряк (прямі переклади зі збереженням початкової конструкції);

викрутас;

викрутень;

життівка;

хитрунець.

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