Пророчество столетней давности сбылось: космос излучает энергию, которую невозможно собрать

Еще сто лет назад было выдвинуто предположение о существовании над Землей зоны, где сосредоточены мощные потоки космической энергии. Сегодня наука подтвердила эту гипотезу: такая область действительно есть, однако использовать ее энергетический потенциал пока невозможно - он недостижим для практического применения.

Об этом сообщает Econews. В 1958 году ученый Джеймс Ван Аллен с помощью счетчика Гейгера обнаружил, что планету окружают области, насыщенные высокоэнергетическими частицами. Ближайший к поверхности пояс содержит в основном протоны, в то время как на внешнем преобладают электроны.

Эти зоны получили название "радиационные пояса Ван Аллена". Они представляют собой невидимые слои вокруг Земли, в которых скапливаются заряженные частицы высокой энергии. Несмотря на их огромный энергетический потенциал, современные технологии не позволяют превратить эту энергию в доступный ресурс.

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Дальнейшие научные исследования показали, что заряженные частицы в радиационных поясах одновременно перемещаются вдоль магнитных линий между севером и югом планеты, отскакивая в так называемых зеркальных точках, а также осуществляют дрейф вдоль экваториальной области. Однако эти невидимые кольца могут представлять опасность: во время геомагнитных бурь они способны ослаблять защитное магнитное поле Земли.

Наблюдения за радиационными поясами, открывшимися Ван Аллен, подтверждают их нестабильную природу. Их состав, плотность и структура сильно изменяются в зависимости от солнечной активности и магнитных возмущений. Особенно изменчива ситуация во внешнем поясе – это делает его абсолютно ненадежным кандидатом на источник энергии.

С теоретической точки зрения, чем выше высота над планетой, тем больше концентрация заряженных частиц, удерживаемых в этой области годами. Больше всего их скапливается на орбите примерно в 8 000 км над поверхностью. Но, несмотря на знания об этом феномене, человечество до сих пор не нашло способ эффективно его использовать. Так что на данном этапе этот космический резерв остается больше научной загадкой, чем реальным энергоресурсом.

Основная сложность состоит в асимметрии магнитного поля Земли. Такая неравномерность влияет на траектории частиц и создает серьезные препятствия для формирования стабильной среды, необходимой для энергетического извлечения. Научное сообщество признает: при всей уникальности космической энергии, оно остается больше объектом исследований, чем реальным ресурсом для практического использования.

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Почему человечество не может воспользоваться этим потенциалом

Прежде всего, даже в наиболее насыщенных энергетических зонах радиационных поясов плотность потока составляет всего примерно 160 мВт на квадратный метр – что в десятки, а то и сотни раз меньше, чем дает солнечный свет. Этого явно недостаточно для каких-либо эффективных технологий.

Кроме того, частицы с энергией в пределах мегаэлектронвольт очень сложно не только уловить, но и трансформировать в форму, пригодную для использования. Реализация подобной задачи требует прорыва в инженерии и материаловедении.

И, наконец, стоит помнить об опасности: эти зоны являются агрессивной средой для аппаратуры и людей. Радиация повреждает солнечные батареи, разрушает сенсоры, а длительное пребывание в этом пространстве может нанести серьезный вред здоровью космонавтов. Риски настолько велики, что любые попытки "скачать" оттуда энергию пока не имеют смысла.

Раньше мы рассказывали, что на Землю надвигается мощная магнитная буря из-за гигантской дыры.

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