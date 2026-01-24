Признания в любви и уникальные граффити: в Помеях обнаружили новые изображения и надписи на стенах (фото)

Более двух веков стены Помпеи тщательно изучали, зарисовывали и фотографировали, однако значительная часть личных следов, оставленных жителями древнего города, долгое время оставалась без внимания ученых. Новые исследования доказали: едва заметных граффити, вырезанных почти две тысячи лет назад, сохранилось гораздо больше, чем считали ранее.

Благодаря современным технологиям 3D-визуализации специалисты смогли обнаружить рисунки и короткие надписи, передающие эмоции, переживания и обычные мысли римлян. Об этом пишет Arkeonews.

Исследования сосредоточили на узком коридоре, соединяющем Большой открытый театр Помпеи с крытым театром. Хотя этот проход был раскопан еще в 1794 году, большинство надписей на его стенах оставались неразборчивыми из-за эрозии поверхности и неглубоких насечек.

Использование новейших методов — в частности, трансформации отраженного света, фотограммметрии и детального эпиграфического анализа — позволило "увидеть" то, что раньше было практически невидимым. В результате исследователи смогли зафиксировать надписи и изображения, которые со временем исчезли из виду.

Коридор длиной около 27 метров оказался одним из самых богатых на граффити мест в Помпеях. Археологи по-прежнему находили здесь имена, простые рисунки, изображения животных, кораблей и гладиаторов. В то же время новые данные показали, что этот массив значительно масштабнее: в общей сложности задокументировано около 300 граффити, из которых 79 ранее были неизвестны науке.

Особенность этого пространства – его неофициальный характер. Надписи и рисунки не создавались с расчетом на долговечность. Это были спонтанные следы, оставленные зрителями, местными жителями и путешественниками — короткие фразы, эскизы или личные сообщения, сделанные торопливо.

Среди вновь обнаруженных изображений — небольшой, но впечатляющий рисунок двух гладиаторов, которые дерутся у лестницы в зрительскую зону. Каждая фигура имеет около 10 сантиметров в высоту, однако сцена передает динамику движения: один боец шагает вперед с поднятым мечом и щитом, другой воспроизводит похожую позу.

Ученые отмечают, что, хотя гладиаторские сюжеты распространены по всему городу, этот пример отличается уверенной техникой и ощущением действия. Это свидетельствует о том, что зрители не просто копировали официальные образы, а осмысливали увиденное, превращая впечатление в личные художественные высказывания.

Кроме рисунков были обнаружены и эмоциональные надписи. Один из них сохранился фрагментарно: "Erato amat…" – "Эрато любит…". Продолжение текста утрачено, однако анализ букв показывает, что надпись когда-то простиралась дальше вдоль стены.

Этот фрагмент перекликается с другими чувственными сообщениями из того же коридора, в частности с известной надписью женщины по имени Мэтте, которая признавалась в любви и обращалась за приверженностью Венеры. В совокупности эти тексты демонстрируют, что общественные просторы Помпеи служили не только местами для развлечений или политических высказываний, но и площадками личного самовыражения с любовью, ностальгией и эмоциями.

Проект имеет и немаловажную охранную цель. Создав высокоточные цифровые модели коридора, исследователи сформировали постоянный граффити, который продолжают разрушаться под влиянием времени и окружающей среды. В Археологическом парке Помпеи подтвердили, что готовятся дополнительные защитные меры, в частности, накрытие для ограничения дальнейшей деградации поверхностей.

