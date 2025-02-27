Почему Марс называют 'красной планетой': ученые пришли к неожиданному выводу

Марс известен как красная планета, и это знает почти каждый, даже без глубоких знаний в космической тематике. Однако новое исследование изменяет представление ученых о причинах этого характерного окраса.

Более того, оно может указывать на то, что в прошлом Марс был гораздо более влажным и, возможно, даже пригодным для жизни, пишет Forbes.

Почему у Марса красный цвет?

Поверхность Марса покрыта пылью из оксида железа, разносимого ветрами в течение миллиардов лет. Однако до сих пор оставалось непонятным, образовался ли этот "ржавый" налет во влажных или сухих условиях.

Благодаря данным из марсианских орбитальных аппаратов и лабораторным экспериментам, ученые выяснили, что за красный оттенок планеты отвечает ферригидрит – водный оксид железа.

Ранее считалось, что основным компонентом марсианской ржавчины является гематит – минерал, который формируется в засушливой среде.

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Что это значит?

Это открытие приближает ученых к разгадке водного прошлого Марса и вопросу, могла ли на нем существовать жизнь.

Феригидрит обычно образуется в воде, что свидетельствует о том, что Марс "заржавел" в период, когда на его поверхности еще была вода.

"Наше исследование показывает, что Марс начал приобретать свой красный цвет намного раньше, чем мы предполагали", - объясняет Адомас Валантанас, научный сотрудник Брауновского университета (США).

Исследователи также установили, что ферригидрит в сочетании с базальтом – вулканической породой – лучше всего соответствует составу марсианских минералов.

"Марс остается Красной планетой. Просто теперь мы лучше понимаем, почему именно", – добавляет Валантанас.

Эти результаты подвергают сомнению предварительные предположения о том, что поверхность Марса оставалась сухой в течение миллиардов лет.

Ранее мы рассказывали, что в Англии нашли уникальное сокровище из 321 монеты.

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