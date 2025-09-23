Могут жить до 200 лет: ученые раскрыли тайны уникальных арктических млекопитающих

Гренландский кит, известный обитатель арктических вод, считается не только самым долгоживущим млекопитающим на планете, но и одним из самых больших — его масса может быть равна весу автобуса. Исследования показывают, что на Аляске до сих пор могут плавать киты, рожденные еще в XIX веке, когда вышла знаменитая книга "Моби Дик".

О невероятном долголетии этих животных ученые узнали благодаря уникальным находкам. Так, в 2007 году охотники обнаружили в теле гренландского кита каменный наконечник гарпуна, которым пользовались в 1885-1895 годах. Это позволило определить, что возраст животного превышал 100 лет. Об этом пишет IFL Science.

Еще более точный метод определения возраста – исследование глазных линз. Они содержат аминокислоту аспартат, которая изменяется в течение жизни и позволяет вычислить возраст кита. В ходе научной работы в 1999 году было изучено 48 китов, за которыми охотились коренные жители Аляски. Выяснилось, что четыре из них прожили более века, а одному самецу могло достичь возраста в 211 лет.

Эти уникальные животные проводят всю жизнь в холодных водах Арктики и Субарктики. Они отлично приспособлены к суровым условиям благодаря массивному телу длиной до 19 метров и весом до 90 тонн, а также толстому слою жира — до 50 сантиметров, который помогает удерживать тепло. Отсутствие спинного плавника позволяет легко двигаться подо льдом, а вместо зубов у них есть длинные пластины-усы, выполняющие роль природного сита для отлова криля и зоопланктона.

Ученые считают, что секрет их долголетия может быть связан с особенностями генетики, в частности с дупликацией гена CDKN2C, отвечающего за контроль деления клеток и предотвращение их гибели. Для сравнения, даже синие киты, считающиеся самыми большими на планете, живут вдвое меньше — до 90 лет.

