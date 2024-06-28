Как самостоятельно сделать карандаш для глаз

Откройте для себя волшебство восточной косметики, приготовив каял – традиционный карандаш для глаз, известный своими полезными свойствами и насыщенным цветом. Этот простой рецепт позволит вам создать уникальный и безопасный косметический продукт дома, используя всего несколько доступных ингредиентов. Об этом пишет Republic.

Преимущества домашнего каяла:

100% натуральный: В отличие от магазинных аналогов, которые могут содержать химические вещества и консерванты, домашний каял производится из натуральных ингредиентов, что делает его безопасным для глаз и кожи.

В отличие от магазинных аналогов, которые могут содержать химические вещества и консерванты, домашний каял производится из натуральных ингредиентов, что делает его безопасным для глаз и кожи. Богат питательными веществами: Миндальное и касторовое масла, входящие в состав каяла, питают и увлажняют нежную кожу век, а камфора оказывает охлаждающий и успокаивающий эффект.

Насыщенный цвет: Благодаря саже, полученной из хлопкового гнета, каял имеет глубокий черный цвет, прекрасно подчеркивающий глаза.

Благодаря саже, полученной из хлопкового гнета, каял имеет глубокий черный цвет, прекрасно подчеркивающий глаза. Экономия: Приготовление каяла дома гораздо дешевле, чем покупка готового продукта.

Ингредиенты:

2 чайные ложки миндального масла

2 чайные ложки касторового масла

Небольшой кусочек камфоры

1 чайная ложка топленого масла

Хлопковый фитиль

Небольшая металлическая или глиняная миска

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Инструкция:

Подготовьте ингредиенты: Смешайте миндальное и касторовое масло в маленькой миске. Эти масла будут основой для вашего каяла. Создайте сажу: Поместите хлопковый фитиль в смесь масел и дайте ему хорошо пропитаться. Зажгите фитиль и поставьте над ним небольшую металлическую или глиняную миску. Собирайте сажу, образующуюся на дне миски, в течение 5-7 минут. Смешайте ингредиенты: Когда сажа будет готова, погасите огонь и осторожно соскоблите сажу в чистую емкость. Добавьте топленое масло и тщательно перемешайте, чтобы получить однородную пасту. Завершение: Дайте каялу остыть, прежде чем переложить его в небольшой герметичный контейнер. Ваш натуральный каял готов к использованию!

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