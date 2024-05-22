Как бороться с мокрицами дома: действенные методы и лайфхаки

Мокрицы – мелкие ракообразные, часто встречающиеся во влажных местах, как дома, так и на улице. Их серое или бурое тело, покрытое панцирем, делает их легко узнаваемыми.

Хотя мокрицы не кусаются и не представляют угрозы для человека, они могут нанести вред комнатным растениям, объедая листья и повреждая корневую систему. Об этом пишет ТСН.

Откуда берутся мокрицы?

Мокрицы появляются в домах благодаря повышенной влажности. Их можно найти в ванных комнатах, кухнях, подвалах и других влажных местах.

Некоторые факторы, способствующие появлению мокриц:

Мусор: Мокрицы питаются остатками пищи, поэтому ведра для компоста, свалки с подгнившими овощами и фруктами являются для них привлекательными местами.

Влажные комнатные растения: Почва в горшках с комнатными растениями является питательной средой для мокриц.

Почва в горшках с комнатными растениями является питательной средой для мокриц. Протекающие трубы и сырость: Влажность в подвалах, жилых помещениях, где протекают трубы, благоприятна для мокриц.

Влажность в подвалах, жилых помещениях, где протекают трубы, благоприятна для мокриц. Деревянные элементы: Мокрицы могут прятаться в трещинах и щелях деревянной мебели, плинтусов, полов.

Вредят ли мокрицы людям?

Мокрицы не кусаются и не представляют прямой угрозы для человека. Однако они могут переносить на своих кавычках споры грибков и плесени, что может привести к появлению этих проблем в вашем жилище.

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Как избавиться от мокриц?

Существует много способов избавиться от мокриц:

Народные средства:

Картофельные "обманки": Сделайте в картофеле отверстия и разложите его по дому. Мокрицы залезут внутрь, чтобы поживиться, и вы можете их выбросить.

Сделайте в картофеле отверстия и разложите его по дому. Мокрицы залезут внутрь, чтобы поживиться, и вы можете их выбросить. Раствор табака, красного перца и соды: Смешайте пропорции этих веществ в литре воды и обработайте места скопления мокриц.

Соль: Прогрейте и высушите помещение, затем рассыпьте соль по полу.

Прогрейте и высушите помещение, затем рассыпьте соль по полу. Раствор сухого кваса: Замочите 100 г кваса в 0,5 л воды и опрыскивайте места, где появляются мокрицы.

Замочите 100 г кваса в 0,5 л воды и опрыскивайте места, где появляются мокрицы. Мокрый веник: намочите веник из проса и оставьте на ночь. Утром вытряхните его на улице.

Химические средства:

Гели, репелленты, ловушки-приманки, мел, жесткие яды, инсектициды: Эти средства можно найти в магазинах. Перед использованием внимательно прочтите инструкцию и соблюдайте правила безопасности.

Профилактика:

Регулярно проветривайте помещение.

Следите за влажностью: Не допускайте появления излишней влаги.

Не допускайте появления излишней влаги. Регулярно убирайте в доме: Мойте посуду, выносите мусор, не оставляйте еду на столе.

Мойте посуду, выносите мусор, не оставляйте еду на столе. Проверьте сантехнику: Устраните протечку труб.

Устраните протечку труб. Убирайте труднодоступные места: Не забывайте о местах под ванной, мебелью, в углах.

Помните: Мокрицы не являются опасными вредителями, но могут нанести вред комнатным растениям и портить

Напомним, мы уже писали, как узнать, водятся ли мокрицы в доме и как избавиться от вредителей.

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