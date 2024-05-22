Як боротись з мокрицями вдома: дієві методи та лайфхаки

Мокриці – дрібні ракоподібні, які часто зустрічаються у вологих місцях, як вдома, так і на вулиці. Їхнє сіре або буре тіло, вкрите панцирем, робить їх легко впізнаваними.

Хоча мокриці не кусаються і не становлять загрози для людини, вони можуть завдати шкоди кімнатним рослинам, об'їдаючи листя та пошкоджуючи кореневу систему. Про це пише ТСН.

Звідки беруться мокриці?

Мокриці з'являються в оселях завдяки підвищеній вологості. Їх можна знайти у ванних кімнатах, на кухнях, у підвалах та інших вологих місцях.

Деякі фактори, які сприяють появі мокриць:

Сміття: Мокриці харчуються залишками їжі, тому відра для компосту, смітники з підгнилими овочами та фруктами є для них привабливими місцями.

Вологі кімнатні рослини: Ґрунт у вазонах з кімнатними рослинами є сприятливим середовищем для мокриць.

Ґрунт у вазонах з кімнатними рослинами є сприятливим середовищем для мокриць. Протікаючі труби та сирість: Вологість у підвалах, житлових приміщеннях, де протікають труби, є сприятливою для мокриць.

Вологість у підвалах, житлових приміщеннях, де протікають труби, є сприятливою для мокриць. Дерев'яні елементи: Мокриці можуть ховатися в тріщинах та щілинах дерев'яних меблів, плінтусів, підлоги.

Чи шкодять мокриці людям?

Мокриці не кусаються і не становлять прямої загрози для людини. Однак, вони можуть переносити на своїх лапках спори грибків та плісняви, що може призвести до появи цих проблем у вашому житлі.

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Як позбутися мокриць?

Існує багато способів позбутися мокриць:

Народні засоби:

Картопляні "обманки": Зробіть в картоплі отвори та розкладіть її по домівці. Мокриці залізуть всередину, щоб поживитися, і ви можете їх викинути.

Зробіть в картоплі отвори та розкладіть її по домівці. Мокриці залізуть всередину, щоб поживитися, і ви можете їх викинути. Розчин тютюну, червоного перцю та соди: Змішайте рівні пропорції цих речовин у літрі води та обробіть місця скупчення мокриць.

Сіль: Прогрійте та висушіть приміщення, а потім розсипте сіль по підлозі.

Прогрійте та висушіть приміщення, а потім розсипте сіль по підлозі. Розчин сухого квасу: Замочіть 100 г квасу в 0,5 л води та обприскайте місця, де з'являються мокриці.

Замочіть 100 г квасу в 0,5 л води та обприскайте місця, де з'являються мокриці. Мокрий віник: Намочіть віник з проса й залиште на ніч. Вранку витрусіть його надворі.

Хімічні засоби:

Гелі, репеленти, пастки-приманки, крейда, тверді отрути, інсектициди: Ці засоби можна знайти в магазинах. Перед використанням уважно прочитайте інструкцію та дотримуйтесь правил безпеки.

Профілактика:

Регулярно провітрюйте приміщення.

Слідкуйте за вологістю: Не допускайте появи зайвої вологи.

Не допускайте появи зайвої вологи. Регулярно прибирайте в оселі: Мийте посуд, виносьте сміття, не залишайте їжу на столі.

Мийте посуд, виносьте сміття, не залишайте їжу на столі. Перевірте сантехніку: Усуньте протікання труб.

Усуньте протікання труб. Прибирайте важкодоступні місця: Не забувайте про місця під ванною, меблями, у кутках.

Пам'ятайте: Мокриці не є небезпечними шкідниками, але можуть завдати шкоди кімнатним рослинам та псувати

Нагадаємо, ми вже писали, як дізнатися, чи водяться мокриці в будинку та як позбутися шкідників.

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