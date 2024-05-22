Як боротись з мокрицями вдома: дієві методи та лайфхаки
Мокриці – дрібні ракоподібні, які часто зустрічаються у вологих місцях, як вдома, так і на вулиці. Їхнє сіре або буре тіло, вкрите панцирем, робить їх легко впізнаваними.
Хоча мокриці не кусаються і не становлять загрози для людини, вони можуть завдати шкоди кімнатним рослинам, об'їдаючи листя та пошкоджуючи кореневу систему. Про це пише ТСН.
Звідки беруться мокриці?
Мокриці з'являються в оселях завдяки підвищеній вологості. Їх можна знайти у ванних кімнатах, на кухнях, у підвалах та інших вологих місцях.
Деякі фактори, які сприяють появі мокриць:
- Сміття: Мокриці харчуються залишками їжі, тому відра для компосту, смітники з підгнилими овочами та фруктами є для них привабливими місцями.
- Вологі кімнатні рослини: Ґрунт у вазонах з кімнатними рослинами є сприятливим середовищем для мокриць.
- Протікаючі труби та сирість: Вологість у підвалах, житлових приміщеннях, де протікають труби, є сприятливою для мокриць.
- Дерев'яні елементи: Мокриці можуть ховатися в тріщинах та щілинах дерев'яних меблів, плінтусів, підлоги.
Чи шкодять мокриці людям?
Мокриці не кусаються і не становлять прямої загрози для людини. Однак, вони можуть переносити на своїх лапках спори грибків та плісняви, що може призвести до появи цих проблем у вашому житлі.
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Як позбутися мокриць?
Існує багато способів позбутися мокриць:
Народні засоби:
- Картопляні "обманки": Зробіть в картоплі отвори та розкладіть її по домівці. Мокриці залізуть всередину, щоб поживитися, і ви можете їх викинути.
- Розчин тютюну, червоного перцю та соди: Змішайте рівні пропорції цих речовин у літрі води та обробіть місця скупчення мокриць.
- Сіль: Прогрійте та висушіть приміщення, а потім розсипте сіль по підлозі.
- Розчин сухого квасу: Замочіть 100 г квасу в 0,5 л води та обприскайте місця, де з'являються мокриці.
- Мокрий віник: Намочіть віник з проса й залиште на ніч. Вранку витрусіть його надворі.
Хімічні засоби:
- Гелі, репеленти, пастки-приманки, крейда, тверді отрути, інсектициди: Ці засоби можна знайти в магазинах. Перед використанням уважно прочитайте інструкцію та дотримуйтесь правил безпеки.
Профілактика:
- Регулярно провітрюйте приміщення.
- Слідкуйте за вологістю: Не допускайте появи зайвої вологи.
- Регулярно прибирайте в оселі: Мийте посуд, виносьте сміття, не залишайте їжу на столі.
- Перевірте сантехніку: Усуньте протікання труб.
- Прибирайте важкодоступні місця: Не забувайте про місця під ванною, меблями, у кутках.
Пам'ятайте: Мокриці не є небезпечними шкідниками, але можуть завдати шкоди кімнатним рослинам та псувати
Нагадаємо, ми вже писали, як дізнатися, чи водяться мокриці в будинку та як позбутися шкідників.
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