Гималайские башни: ученые раскрыли таинственный секрет древних каменных столбов (фото)

В высокогорных районах юго-западного Китая столетиями стоят загадочные каменные башни, ошеломляющие исследователей своей уникальной архитектурой и непонятным происхождением. Эти древние сооружения, высота которых достигает 60 метров, расположены преимущественно в провинции Сычуань и автономном районе Тибета.

Башни, известные как гималайские или звездообразные, построены из камня, дерева и кирпича. Они имеют разные формы — от простых квадратов до многогранников в виде звезд — и встречаются как в отдаленных горных долинах, так и в населенных пунктах. Их конструкция, включающая в себя деревянные балки, обеспечивает башням сейсмостойкость, что позволило им пережить землетрясения. Об этом пишет Arkeonews.

Французский исследователь Фредерик Даррагон, начавший изучать башни еще в 1998 году, первым обратил внимание международного сообщества на эти сооружения. Он считает, что им примерно от 600 до 1000 лет, что подтвердил и радиоуглеродный анализ.

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Назначение башен до сих пор вызывает споры. Некоторые ученые предполагают, что они являлись символами престижа и состоятельности, построенными в период активной торговли с монголами. В других случаях башни могли служить оборонительными сооружениями — об этом свидетельствуют их расположения вдоль бывших торговых маршрутов и высокие входы, например, в регионе Миньяк. В местностях типа Конгпо или Дамба башни выглядят более декоративно, что указывает на их возможную демонстративную функцию. Отсутствие письменных упоминаний или устных изложений затрудняет точное выяснение их назначения, ведь знания могли быть утрачены из-за изолированности этнических групп в регионе.

В китайских источниках башни впервые упоминаются еще при династии Мин (1368–1644), однако истинное внимание они привлекли только после 2006 года, когда Всемирный фонд охраны памятников внес их в список находящихся под угрозой исчезновения объектов. В частности, из-за отсутствия крыш многие из них постепенно разрушаются под влиянием атмосферных осадков.

Усилия Фредерика Даррагона активизировали движение по сохранению этих памятников, и в настоящее время местные инициативы добиваются признания башен объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это могло бы обеспечить финансирование реставрации, содействовать охране культурного наследия и поддержать экономику региона через развитие устойчивого туризма.

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