Артефакты под ногами: хлам из мексиканской пещеры оказался историческим сокровищем возрастом более 500 лет (фото)

Во время исследования одной из пещер в высокогорье Мексики спелеолог Катя Павлова наткнулась на то, что поначалу показалось ей обычным мусором, предположительно оставленным современными путешественниками. Однако после более тщательного осмотра выяснилось, что найденные объекты – это древние артефакты, которые могли быть частью обрядов, связанных с культом плодородия более полутысячи лет назад.

Об этой уникальной находке сообщает Live Science. "Я заглянула внутрь пещеры и заметила, что у нее есть продолжение. Чтобы добраться дальше, пришлось задержать дыхание и немного проникнуть. Именно тогда мы и заметили два кольца, окружавших сталагмиты", – рассказала Павлова.

Пещера, известная под местным названием Тлайокок (что в переводе с науатль означает "Пещера барсуков"), расположена в мексиканском штате Герреро. Она лежит на высоте примерно 2380 метров над уровнем моря и служит источником воды, а также содержит значительные скопления гуано – помета летучих мышей.

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В сентябре 2023 года спелеолог вместе с проводником Адрианом Бельтраном Димасом исследовала одну из пещер – вероятно, впервые за последние пол тысячелетия.

На глубине около 150 метров потолок стал настолько низким, что им пришлось передвигаться в сложнейших условиях – между водой и камнем оставалось лишь примерно 15 сантиметров пространства.

"Адриан испугался, но глубина позволяла двигаться дальше. Я нырнула первой, чтобы показать, что это безопасно", – вспоминает Павлова.

Во время короткой остановки, когда они решили осмотреть пещерное пространство, экспедиция неожиданно обнаружила 14 артефактов.

"Это было настоящее чудо! Мы были в восторге – нам невероятно повезло", – поделилась впечатлениями исследовательница.

Среди артефактов, которые удалось обнаружить исследователям, были четыре раковых браслета, большая декоративная раковина морского моллюска Strombus, два полностью сохранившихся каменных диска, шесть их фрагментов, а также обугленный кусок древесины.

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Ученые обратили внимание на специфическое расположение украшений: браслеты были одеты на небольшие округлые сталагмиты, которые, предположительно, имеют фаллическое символическое значение. Это может свидетельствовать о том, что пещера Тлайокок использовалась в ритуалах, связанных с плодовитостью.

"Для доколумбовых цивилизаций пещеры были священными просторами, ассоциированными с подземным миром, и воспринимались как утроба Земли", – объяснил археолог из Национального института антропологии и истории (INAH) Мигель Перес Негрете.

Три из четырех браслетов имели гравировку. Среди орнаментов – знак, похожий на букву S, известный как xonecuilli, ассоциировавшийся с планетой Венера и концепцией времени. На одном из браслетов изображена человеческая фигура в профиль – вероятно, это изображение бога-творца Кетцалькоатля.

По оценке археолога, эти объекты принадлежат к постклассическому периоду истории Месоамерики, охватывающему 950–1521 годы н.э. Вероятно, их создали представители малоисследованной культуры Тлакотекипуа, когда-то проживавшей в этом регионе.

"Скорее всего, артефакты сохранились в таком хорошем состоянии благодаря постоянному уровню влажности и защищенной среде пещеры", – добавил Негрете.

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