Поблизу Сан-Дієго виявили підводний човен, затонулий понад століття тому: чим цікава знахідка

При здійсненні глибоководного науково-навчального занурення біля берегів Сан-Дієго науковці отримали ексклюзивні кадри американського підводного човна USS F-1, що затонув понад сто років тому. Трагедія відбулася 17 грудня 1917 року через зіткнення судів, результатом якого стала загибель 19 членів екіпажу.

Нові відеоматеріали, створені з використанням передових технологій, вперше дають можливість детально розглянути стан корабля, який протягом десятиліть залишався на океанському дні, практично недоступним для ґрунтовного дослідження. Про це пише Вудсхолський океанографічний інститут.

Для фіксації судна, що розташоване на глибині приблизно 400 метрів, застосували пілотований підводний апарат Alvin та автономний підводний засіб Sentry. Крім цього, дослідники також вивчили навчальний літак-торпедоносець ВМС, який зазнав аварії поблизу у 1950 році.

Сім спусків стали складовою місії, що надала пілотам-стажистам змогу вдосконалити навички керування підводним апаратом. У Командуванні військово-морської історії та спадщини, яке також брало участь у дослідженні, підкреслили, що їхнє завдання полягає у збереженні автентичної історії американського флоту.

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"Відвідати ці історично важливі затонулі кораблі та віддати шану жертовності цих відважних американських моряків було неймовірно вражаючим і хвилюючим. Усі ми вдячні за цю співпрацю, яка також дозволила нам зафіксувати та оцінити стан суден", - зазначили представники командування.

Після завершення занурення над місцем трагедії відбулася церемонія вшанування пам'яті загиблих. Дзвін пролунав дев'ятнадцять разів - за кожним моряком окремо.

Експедиції вдалося створити деталізовані карти високої чіткості уламків та навколишнього морського дна. Також було знято відео та фотоматеріали уламків, які спеціалісти з візуалізації об'єднали у фотограмметричні моделі, здатні забезпечити точні виміри підводного човна та морських організмів, що населяють цю територію.

Нагадаємо, у Ліверпулі виявили древнє зображення крилатої богині перемоги віком 2000 років.

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