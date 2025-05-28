Вблизи Сан-Диего обнаружили подлодку, затонувшую более века назад: чем интересна находка

При осуществлении глубоководного научно-учебного погружения у берегов Сан-Диего ученые получили эксклюзивные кадры американской подводной лодки USS F-1, затонувшей более ста лет назад. Трагедия произошла 17 декабря 1917 из-за столкновения судов, результатом которого стала гибель 19 членов экипажа.

Новые видеоматериалы, созданные с использованием передовых технологий, впервые дают возможность детально рассмотреть состояние корабля, которое на протяжении десятилетий оставалось на океанском дне, практически недоступно для основательного исследования. Об этом пишет Вудсхоллский океанографический институт.

Для фиксации судна, расположенного на глубине примерно 400 метров, применили пилотируемый подводный аппарат Alvin и автономное подводное средство Sentry. Кроме этого, исследователи также изучили учебный самолет-торпедоносец ВМС, потерпевший аварию вблизи в 1950 году.

Семь спусков стали составляющей миссии, которая предоставила пилотам-стажерам возможность усовершенствовать навыки управления подводным аппаратом. В Командовании военно-морской истории и наследия, также участвовавшего в исследовании, подчеркнули, что их задача заключается в сохранении аутентичной истории американского флота.

Читайте также: Тайна темных веков: кем были Морские народы, стершие цивилизации

"Посетить эти исторически важные затонувшие корабли и чтить жертвенность этих отважных американских моряков было невероятно впечатляющим и волнующим. Все мы благодарны за это сотрудничество, которое также позволило нам зафиксировать и оценить состояние судов", - отметили представители командования.

После завершения погружения над местом трагедии состоялась церемония памяти погибших. Колокол раздался девятнадцать раз – за каждым моряком отдельно.

Экспедиции удалось создать детализированные карты высокой чёткости обломков и окружающего морского дна. Также были сняты видео и фотоматериалы обломков, которые объединили специалисты по визуализации в фотограмметрические модели, способные обеспечить точные измерения подводной лодки и морских организмов, населяющих эту территорию.

Напомним, в Ливерпуле обнаружили древнее изображение крылатой богини победы в возрасте 2000 года.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!