Артефакти під ногами: мотлох із мексиканської печери виявився історичним скарбом віком понад 500 років (фото)

Під час дослідження однієї з печер у високогір’ї Мексики спелеологиня Катя Павлова натрапила на те, що спочатку здалося їй звичайним сміттям, ймовірно залишеним сучасними мандрівниками. Проте після ретельнішого огляду з’ясувалося, що знайдені об’єкти – це давні артефакти, які могли бути частиною обрядів, пов’язаних із культом родючості понад пів тисячі років тому.

Про цю унікальну знахідку повідомляє Live Science. "Я зазирнула всередину печери й помітила, що вона має продовження. Щоб дістатися далі, довелося затримати подих і трохи пропірнути. Саме тоді ми й помітили два кільця, що оточували сталагміти", – розповіла Павлова.

Печера, відома під місцевою назвою Тлайокок (що у перекладі з науатль означає "Печера борсуків"), розташована в мексиканському штаті Герреро. Вона лежить на висоті приблизно 2380 метрів над рівнем моря й слугує джерелом води, а також містить значні скупчення гуано – посліду кажанів.

Читайте також: Поблизу Сан-Дієго виявили підводний човен, затонулий понад століття тому: чим цікава знахідка

У вересні 2023 року спелеологиня разом із провідником Адріаном Бельтраном Дімасом досліджували одну з печер – ймовірно, вперше за останні пів тисячоліття.

На глибині близько 150 метрів стеля стала настільки низькою, що їм довелося пересуватися в надзвичайно складних умовах – між водою та каменем залишалося лише приблизно 15 сантиметрів простору.

"Адріан злякався, але глибина дозволяла рухатися далі. Я пірнула першою, щоб показати, що це безпечно", –пригадує Павлова.

Під час короткої зупинки, коли вони вирішили оглянути печерний простір, експедиція несподівано виявила 14 давніх артефактів.

"Це було справжнє диво! Ми були у захваті – нам неймовірно пощастило", – поділилася враженнями дослідниця.

Серед артефактів, які вдалося виявити дослідникам, були чотири мушлеві браслети, велика декоративна раковина морського молюска Strombus, два повністю збережені кам’яні диски, шість їхніх фрагментів, а також обвуглений шматок деревини.

Читайте також: 140 тисяч років під водою: біля узбережжя Індонезії вчені виявили місто, яке може переписати історію людства

Науковці звернули увагу на специфічне розташування прикрас: браслети були одягнені на невеликі округлі сталагміти, які, за припущеннями, мають фалічне символічне значення. Це може свідчити про те, що печера Тлайокок використовувалась у ритуалах, пов’язаних із плодючістю.

"Для доколумбових цивілізацій печери були священними просторами, асоційованими з підземним світом, і сприймалися як утроба Землі", – пояснив археолог з Національного інституту антропології та історії (INAH) Мігель Перес Негрете.

Три з чотирьох браслетів мали гравірування. Серед орнаментів – знак, схожий на літеру S, відомий як xonecuilli, який асоціювався з планетою Венера та концепцією часу. На одному з браслетів зображено людську постать у профіль – імовірно, це зображення бога-творця Кетцалькоатля.

За оцінкою археолога, ці об'єкти належать до посткласичного періоду історії Месоамерики, що охоплює 950–1521 роки н.е. Ймовірно, їх створили представники малодослідженої культури Тлакотекипуа, яка колись мешкала в цьому регіоні.

"Швидше за все, артефакти збереглися в такому доброму стані завдяки сталому рівню вологості та захищеному середовищу печери", – додав Негрете.

Раніше ми розповідали, що археологи в Ізраїлі виявили місце, де Ісус перетворив воду на вино.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!