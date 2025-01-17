6400 км воды пошли в обратную сторону: что заставило самую большую реку Земли изменить ход

Амазонка – самая большая река в мире по объему воды и площади водосборного бассейна. Ее протяженность составляет примерно 6 400 километров, и она начинается в Андах, проходит через Перу, пересекает Южную Америку и впадает в Атлантический океан.

Об этом сообщает IFLScience. Около 20 лет назад аспирант-геолог Университета Северной Каролины Рассел Мейпс пытался изучить движение осадочных отложений от Анд до Атлантики. Во время своего исследования он совершил чрезвычайное открытие.

Изучая осадки в центральной части Южной Америки, ученый обнаружил древние частицы циркона – драгоценных камней, которые могли происходить только с востока, а не из молодых Анд, расположенных на западе. Согласно информации Мэйпса, возраст минеральных зерен в бассейне реки указывал на конкретные места в центральной и восточной частях Южной Америки. Это стало неожиданностью, поскольку сейчас Амазонка течет с запада на восток, а не с противоположного направления. Так что же могло перенести эти древние циркониевые отложения с востока на запад?

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Исследователи отмечают, что это не единственное доказательство, указывающее на то, что река когда-то текла в обратном направлении. В частности, окаменевшие морские организмы, привыкшие к воде, были найдены в местах, где ученые не ожидали их обнаружить.

После дальнейших исследований учёные выяснили, что миллионы лет назад Амазонка действительно текла в другом направлении. Они связывают изменение направления течения с образованием высокогорья на северо-востоке Южной Америки, сформировавшееся в меловой период, примерно между 65 и 145 миллионами лет назад.

По словам руководителя команды Дрю Коулмана, причина изменения направления реки в том, что Амазонка имеет настолько незначительный уклон, что даже незначительные изменения могут привести к существенным изменениям в русле. Исследователи предполагают, что еще до формирования Анд этот градиент мог заставить реку течь с востока на запад, к арке Пурус, в то время как вода на западе арки направлялась к Тихому океану. Однако когда высокогорья на северо-востоке стали эрозироваться, река начала течь в обратном направлении.

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Ученые также обнаружили, что со временем в процессе подъема Анд между горами сформировался бассейн, который заполнился водой и в конце концов вылился, что привело к изменению направления течения реки, как мы его знаем сейчас.

Команда считает, что последнее изменение направления произошло примерно 5-10 миллионов лет назад, что является сравнительно быстрым процессом с геологической точки зрения. Мейпс подчеркнул, что это еще одно доказательство того, насколько переменна поверхность нашей планеты.

В 2014 году на основе новой модели ученые предположили, что подъем Анд повлек за собой большее количество облаков на их вершинах, что в свою очередь вызвало обильные дожди и эрозию, результатом чего стали водно-болотные угодья Пебас. Затем накопление осадков подняло эту территорию, что привело к изменению направления течения Амазонки.

Исследователи надеются, что дальнейшие исследования позволят раскрыть механизм, заставивший столь огромную реку изменить свое направление.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Антарктиде обнаружили удивительную симметричную "пирамиду", породившую множество теорий заговора.

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