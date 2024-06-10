Жир зникне швидко і легко: найкращі лайфхаки для чищення плити
UAportal підготував ефективні поради щодо очищення плити, що вимагають мінімум часу та зусиль. Ці хитрощі обіцяють, що поверхня буде виглядати як нова.
Швидкий та простий спосіб
Змішайте в рівних частинах харчову соду та білий оцет до утворення пасти. Нанесіть суміш на плиту і залиште на 10 хвилин, щоб розчинити бруд і жир.
Після закінчення часу протріть пасту вологою губкою, щоб поверхня плити стала блискучою. Цей спосіб вимагає мінімальних зусиль та ефективно видаляє стійкі плями.
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Лимонний сік
Потрібно розрізати навпіл лимон і занурити його в сіль. За допомогою такого шматочка можна відмити залишки їжі на поверхні плити. Завдяки лимонній кислоті та м'якій абразивній дії солі, цей метод не тільки ефективно чистить, але й залишає на кухні свіжий цитрусовий аромат.
Фольга для випічки
Використання фольги для випічки для відчистки допоможе легко видалити з поверхні плити залишки їжі та жиру, що пригоріли. Текстура матеріалу сприяє руйнуванню та зняттю нагару.
Після того, як залишки видалені, плиту слід протерти вологою ганчіркою. Цей нетрадиційний метод – чудовий спосіб досягти чистоти плити з мінімальними зусиллями.
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