Желейний, глазурований та безсмертний нюд: який манікюр буде в моді влітку – 2024

Літо вже ступає на поріг, а це значить, що час оновлювати не лише гардероб, але й манікюр. Цього сезону мода диктує нові правила, поєднуючи в собі ніжність, сміливість та елегантність. Про це пише Радіотрек.

Які ж тренди манікюру 2024 року підкорять ваші нігті?

Натуральність:

Короткий та акуратний: Для відпустки та легких літніх образів ідеально підійде короткий манікюр натуральних відтінків. Нюдові тони, бежевий, персиковий, світло-рожевий - ці кольори завжди в моді і підкреслять вашу жіночність.

Пастельна ніжність:

Градієнтні омбре: М'які переходи відтінків лавандового, блакитного, персикового або м'ятного кольорів створять романтичний та елегантний манікюр. Градієнтне омбре - це чудовий спосіб підкреслити ваш ніжний образ.

Гламурний блиск:

Хромований ефект: Цей тренд тримається вже кілька сезонів поспіль і не здає позицій. "Глазурований" манікюр з ефектом хромованого покриття додасть вашому образу трохи шику та розкоші. Особливо актуальні нейтральні рожеві, білі та золотисті відтінки.

Соковиті фрукти:

Желейний манікюр: Цей тренд підкорює серця модниць своїм різноманіттям. Ви можете обирати будь-які кольори - від яскравих фруктових до ніжних пастельних. Желейний манікюр стане чудовим доповненням до будь-якого літнього образу.

Кольоровий френч:

Яскраві акценти: Класика манікюру - френч - цього року отримує нове життя. Замість білих кінчиків нігтів використовуйте яскраві кольори: фіолетовий, зелений лайм, сонячно-жовтий. Такий манікюр неодмінно приверне увагу та підкреслить вашу індивідуальність.

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