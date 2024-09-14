Печеня з айвою

Айва… Останній фрукт сезону. Яскраво жовта, вона розсовує собою листя, що підсихає. Ходити під нею просто небезпечно – принаймні без каски. Цілком приголомшливий аромат, і така ж твердокам'яна м'якоть, вибачте за парадокс. Яскраво-червоне варення-напівжеле та жовтий, з гострим свіжим смаком компот чи напій на зиму.

Айва для Одеси – це не лише солодке. Це чудове жарке, з вишуканим смаком та повною відсутністю картоплі. Нині ми його приготуємо.

Нам буде потрібно півкіло м'яса – м'якоті. Я волію в цій страві баранину. Цибуля – 1-2 великі цибулини, власне айва – 3-4 штуки, залежить від розміру. Айви має бути стільки, скільки ви звикли бачити картоплі у вашому жаркому. Рослинна олія, сіль-перець-спеції – до смаку. Приступимо.

Початок - як у звичайній жарці: нарізаємо м'ясо кубиками в 3-4 сантиметри, чистимо цибулю і нарізаємо цибулю - півкільцями.

На сковороді на великому вогні швидко обсмажуємо м'ясо, викладаємо в казанок. Обсмажуємо цибулю до появи коричневої скоринки і додаємо її до м'яса. Перемішуємо і ставимо гасити на невеликому вогні - до м'якості. При необхідності підливаємо воду і перемішуємо.

Поки тушкується м'ясо, займаємося айвою. Ділимо її на чотири частини, видаляємо насіннєву коробку. Кожну четвертушку розрізаємо на скибочки – не тонкі, до сантиметра завтовшки. І знову беремося за сковорідку: на рослинній олії та великому вогні потрібно обсмажити скибочки айви з обох боків до рум'яної скоринки. Найкраще це робити частинами, в один шар.

Зверніть увагу: для жаркого, як для варення, краще брати айву круглої форми. Вона при тепловій обробці змінює колір на гарний червонуватий, на відміну від грушоподібної.

Коли м'ясо майже готове, додаємо сіль, перець, коріандр або улюблені спеції, перемішуємо і додаємо в казанок обсмажену айву. Знову перемішуємо. Якщо підливи обмаль, доливаємо воду – небагато, нарівні зі вмістом казанка.

Гасимо ще хвилин 10 усі разом. Вуаль! На вашій тарілці – вишукане східне спекотне, яке якимось долям забрело на південь України, та там і лишилося. Пробуйте!