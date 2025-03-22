Загублене на 3000 років: у пісках Єгипту знайшли стародавнє місто золота (фото)

Це місце, колись процвітаюче місто золотошукачів під назвою Атон, було виявлено поблизу Долини царів у Луксорі, де жив Тутанхамон. Розкопки на цьому сайті розпочалися ще в 2020 році, коли було виявлено це місто, і завершилися лише нещодавно.

Про це повідомляє Dailymail. Археологи знайшли руїни будинків, майстерень, адміністративних споруд, релігійних храмів і лазень.

Серед артефактів, виявлених на цьому місці, є предмети, що належать до пізніших історичних періодів, включаючи римський (30 р. до н.е. - 639 р. н.е.) та ісламський (642 р. н.е. - 1517 р. н.е.) часи. Це вказує на те, що Атон був житловим містом протягом століть і постачав золото різним єгипетським династіям, які використовували його для оздоблення палаців, тіл і гробниць.

Серед численних знайдених артефактів є колекція з 628 фрагментів кераміки та каменю з написами на ієрогліфах, демотиці та грецькою мовою.

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Дослідники вважають, що ці написи свідчать про те, що Атон був мультикультурним і багатомовним містом, що відображало різноманітність його мешканців.

Міністерство туризму та старожитностей Єгипту оголосило про завершення розкопок у вівторок, назвавши це "важливим кроком у збереженні стародавньої гірничодобувної спадщини країни, що відкриває доступ до цих даних як для науковців, так і для широкої аудиторії".

Дослідники зазначають, що результати розкопок дають нове розуміння стародавньої гірничодобувної промисловості Єгипту та повсякденного життя робітників, які працювали в цьому регіоні.

В ході археологічних робіт було знайдено добре збережене поселення гірників, з неушкодженими об'єктами для обробки золота та спеціалізованими майстернями з видобутку золота з кварцових жил.

Залишки цих майстерень демонструють складний багатоетапний процес очищення золота, що включав подрібнення кварцу, фільтрацію осадів у спеціальних басейнах і плавку руди в глиняних печах для отримання чистого золота.

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Археологи зазначають, що після перекладу стародавніх текстів можна буде краще зрозуміти економіку, уряд і культуру Загубленого міста золота.

Серед знайдених артефактів є бронзові монети періоду династії Птолемеїв, останньої та найдовшої династії Стародавнього Єгипту, яка правила з 305 року до н.е. до 30 року до н.е.

Крім того, археологи виявили п'ять жертовних столів – кам'яні плити, на яких залишали їжу та напої як дари богам або душам померлих.

Серед інших знахідок – теракотові фігурки людей і тварин, кам'яні скульптури божеств, керамічні судини для зберігання парфумів, ліків і пахощів, а також прикраси з дорогоцінного каміння та черепашок.

Загублене на 3000 років: у пісках Єгипту знайшли стародавнє місто золота (фото). Джерело: Ministry of Tourism and Antiquities Загублене на 3000 років: у пісках Єгипту знайшли стародавнє місто золота (фото). Джерело: Ministry of Tourism and Antiquities

Загублене на 3000 років: у пісках Єгипту знайшли стародавнє місто золота (фото). Джерело: Ministry of Tourism and Antiquities Загублене на 3000 років: у пісках Єгипту знайшли стародавнє місто золота (фото). Джерело: Ministry of Tourism and Antiquities

"Те, що було розкопано, виявилося добре збереженим місцем великого міста, з майже непошкодженими стінами та кімнатами, заповненими предметами повсякденного використання", – поділився враженнями провідний дослідник Захі Хавасс, археолог і колишній міністр туризму та старожитностей Єгипту.

Він також зазначив, що протягом багатьох років багато іноземних археологів намагалися знайти це загублене місто, але їм не вдалося здійснити цю знахідку.

Нагадаємо, вчені виявили в Іраку глиняні таблички віком 4000 років.

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