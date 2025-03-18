Археологи виявили в стародавній гробниці 2000-річну золоту каблучку Аполлона з 'цілющою змією' (фото)

У Греції археологи знайшли вражаючу стародавню гробницю, що служила місцем поховання протягом багатьох століть, а згодом була перетворена на святилище для зцілення. Серед артефактів, які свідчать про її пізніше використання, знайдено золоту каблучку Аполлона з "цілющою змією" і маленькі скульптури частин людського тіла, зокрема пальців.

Про це повідомляє Live Science. Гробницю виявили восени 2024 року в Хілімоді, що поблизу Коринфа, на півострові Пелопоннес.

Її похоронна частина має Т-подібну форму, з великою камерою розмірами 2,7 на 7,4 метра. Вхід був закритий плитою. Експерти визначили, що гробниця була побудована в епоху еллінізму (323-30 рр. до н. е.).

В основній камері археологи знайшли великий саркофаг та п'ять кам'яних ящиків, розташованих вздовж стін. У саркофазі перебував жіночий скелет, однак інші поховання були пограбовані.

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Протягом багатьох століть гробниця використовувалася для поховань, а пізніше, у період пізньої Римської імперії (250-450 рр. н. е.), стала святилищем зцілення.

У гробниці знайдено артефакти, що належать до елліністичної та римської епох, зокрема золоту каблучку з напівдорогоцінним камінням, на якій вирізано зображення Аполлона, бога медицини та лікування, а також змію –символ медицини. Також виявлені монети, золоте листя вінка, маленькі вази, залізні та бронзові предмети, флакони для парфумів і скляні намистини.

Археологи також знайшли додаткові артефакти за межами гробниці, що підтверджують її використання як святилища для зцілення. Серед знахідок – кілька глиняних пальців та частина руки, які були виявлені в землі, що заповнює гробницю. Ці глиняні частини тіла, відомі як анатомічні вотивні дари, ймовірно, були залишені людьми, які зверталися до святилища в пошуках зцілення або ж висловлювали вдячність за вирішення своїх проблем зі здоров'ям за допомогою богів.

Розкопки на території навколо гробниці ще тривають. Археологи продовжують вивчати початкову структуру комплексу гробниці та святилища, а також з'ясовують точний період його використання та реконструкції. У планах – додаткові дослідження в Чиліомоді, щоб вивчити залишки пізньоримського періоду, включаючи будівлі та велику піч.

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