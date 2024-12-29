Заражена мумія з Єгипту: вчені знайшли ДНК смертельної хвороби, що забрала мільйони життів

У стародавній єгипетській мумії виявили найдавніше ДНК чуми поза межами Євразії. Вік останків, що належали чоловікові, який вже страждав від важких симптомів Чорної смерті на момент смерті, становить 3290 років.

Бубонна чума, відома як Чорна смерть, спричинена бактерією Yersinia pestis, досягла свого найвищого поширення в XIV столітті, коли забрала мільйони життів у Європі. Про це повідомляє IFlScience.

Проте останнім часом науковці почали знаходити ДНК цієї бактерії в доісторичних рештках, що свідчить про те, що хвороба циркулювала ще тисячі років до європейської пандемії.

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До цього часу стародавні сліди чуми знаходили в Європі та Азії, а також виявлено докази цієї хвороби в 5000-річних рештках на території Росії.

Однак під час дослідження давньоєгипетської мумії, що зберігається в Турині, Італія, група вчених виявила, що Чорна смерть забирала свої жертви і в Північній Африці на початку бронзової доби.

Мумія належить до кінця Другого перехідного періоду або початку Нового царства. Радіовуглецевий аналіз виявив ДНК Y. Pestis у кісткових тканинах та вмісті кишківника, що вказує на те, що хвороба знаходилася на пізній стадії розвитку на момент смерті єгиптянина.

"Це перший знайдений доісторичний геном Y. pestis поза Євразією, що підтверджує існування чуми в Стародавньому Єгипті", – зазначають автори дослідження.

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Науковці наразі не можуть точно визначити, наскільки широко Чорна смерть поширювалася в Стародавньому Єгипті, але деякі знахідки вказують на те, що спалахи цієї хвороби траплялися вздовж берегів Нілу.

Наприклад, близько 20 років тому археологи знайшли бліх під час розкопок стародавнього села в Амарні, де проживали робітники, які будували гробницю Тутанхамона.

Відомо, що блохи є переносниками бактерій, зокрема й чуми, тому дослідники вважають, що хвороба могла потрапити до Стародавнього Єгипту. Цю гіпотезу підтримує стародавній медичний текст віком 3500 років, у якому описується недуга, що "викликала бубон, а гній закам'янів".

Вчені вважають, що чума могла поширюватися через бліх, які жили на нільських щурах, після чого вони могли перейти на чорних щурів, що мешкали на кораблях, і таким чином розповсюджувати Чорну смерть по всьому світу. Однак до цього часу ці теорії не мали переконливих доказів, що чума дійсно була в Стародавньому Єгипті.

Нагадаємо, у Нідерландах у кварталі червоних ліхтарів знайшли підлогу, вимощену кістками.

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