Зараженная мумия из Египта: ученые нашли ДНК смертельной болезни, унесшей миллионы жизней

В древней египетской мумии обнаружили древнейшую ДНК чумы за пределами Евразии. Возраст останков, принадлежавших мужчине, который уже страдал тяжелыми симптомами Черной смерти на момент смерти, составляет 3290 лет.

Бубонная чума, известная как Черная смерть, вызванная бактерией Yersinia pestis, достигла своего наивысшего распространения в XIV веке, когда унесла миллионы жизней в Европе. Об этом сообщает IFlScience.

Однако в последнее время ученые начали находить ДНК этой бактерии в доисторических остатках, что свидетельствует о том, что болезнь циркулировала еще тысячи лет в европейскую пандемию.

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К этому времени древние следы чумы находили в Европе и Азии, а также обнаружены доказательства этой болезни в 5000-летних останках на территории России.

Однако во время исследования древнеегипетской мумии, хранящейся в Турине, Италия, группа ученых обнаружила, что Черная смерть забирала свои жертвы и в Северной Африке в начале бронзового века.

Мумия относится к концу Второго переходного периода или началу Нового царства. Радиоуглеродный анализ выявил ДНК Y. Pestis в костных тканях и содержимом кишечника, что указывает на то, что болезнь находилась на поздней стадии развития на момент смерти египтянина.

"Это первый найденный доисторический геном Y. pestis вне Евразии, подтверждающий существование чумы в Древнем Египте", – отмечают авторы исследования.

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Ученые пока не могут точно определить, как широко Черная смерть распространялась в Древнем Египте, но некоторые находки указывают на то, что вспышки этой болезни случались вдоль берегов Нила.

Например, около 20 лет назад археологи нашли блох во время раскопок древней деревни в Амарне, где проживали рабочие, строившие гробницу Тутанхамона.

Известно, что блохи являются переносчиками бактерий, в том числе чумы, поэтому исследователи считают, что болезнь могла попасть в Древний Египет. Эту гипотезу поддерживает древний медицинский текст в возрасте 3500 лет, в котором описывается недуг, "вызывающий бубен, а навоз окаменевший".

Ученые считают, что чума могла распространяться через блох, живших на нильских крысах, после чего они могли перейти на черных крыс, обитавших на кораблях, и таким образом распространять Черную смерть по всему миру. Однако до сих пор эти теории не имели убедительных доказательств того, что чума действительно была в Древнем Египте.

Напомним, в Нидерландах в квартале красных фонарей нашли пол, вымощенный костями.

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