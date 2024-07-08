Запечені абрикоси з медом, сиром на хрумкому хлібі
Запечені абрикоси з медом, сиром на хрумкому хлібі - смачний сезонний перекус. Спробуйте!
Готувати дуже просто та швидко!
- перше - зарумʼяньте хліб.
- абрикоси відділіть від кісточок, додайте трохи бальзамічного або яблучного оцту, мед, і якщо є охота можна додати чебрецю.
- наверх половинок абрикос додайте улюблений сир.
- кладу абрикоси вверх сиром на гриль і готую їх поки сир трішки розплавиться.
- окремо я узяв сир з благородною пліснявою, додав вершки, оливкової олії і розмяв все виделкою (можна замінити на крем-сир з оливковою олією і можна додавати духмяні трави - тархун, орегано, майоран)
Підсмажений хлібчик намащую сирним кремом, на нього викладаю смажені абрикоси і ще можна зверху полити свіжим медом!
Це дуже смачно
Давайте поговоримо у коментарях про ваші улюблені сезонні страви?
Обіймаю