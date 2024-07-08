Замінить всі очищувачі повітря: яка кімнатна рослина освіжає повітря

Нова рослина, створена французьким біоінженерним стартапом Neoplants, може стати справжнім проривом у очищенні повітря в приміщенні. Neo P1, генетично модифікований потос, в 30 разів ефективніший за звичайні рослини в уловлюванні та переробці летких органічних сполук (ЛОС). Про це пише New Atlas.

Як це працює?

Вчені внесли зміни до ДНК рослини, щоб вона виробляла ферменти, які перетворюють шкідливі ЛОС на нешкідливі речовини, які потім використовує сама рослина. Neo P1 потребує спеціального ґрунту, який містить біовугілля та корисні мікроорганізми Power Drops. Ці мікроби отримують поживні речовини від рослини та допомагають їй очищати повітря ще ефективніше. Очищення повітря відбувається завдяки спільній роботі рослини та ґрунту. Ґрунт також здатен поглинати ЛОС, а співвідношення очищення між рослиною та ґрунтом становить приблизно 50:50.

Переваги Neo P1:

В 30 разів ефективніша за звичайні рослини в очищенні повітря від ЛОС. Невибаглива у догляді, потребує лише поливу раз на місяць взимку та раз на два тижні влітку. Neo P1 має сучасний дизайн, який впишеться в будь-який інтер'єр.

Недоліки Neo P1:

Висока ціна: Neo P1 буде продаватися за рекордною ціною 179 доларів США за штуку.

Neo P1 буде продаватися за рекордною ціною 179 доларів США за штуку. Додаткові витрати: Power Drops, необхідні для роботи рослини, доведеться докуповувати окремо.

Neo P1 - це інноваційний продукт, який може значно покращити якість повітря в приміщенні. Однак, його висока ціна може зробити його недоступним для багатьох людей.

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