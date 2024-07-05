Забудьте про водопровідну воду: експерти дали поради щодо догляду за орхідеєю

Орхідеї відомі своєю красою. Однак вони також мають особливі потреби, зокрема, для того, щоб розквітнути.

Якщо орхідеї піддаються сильним коливанням температури, вони можуть скинути свої бутони. Намагайтеся постійно підтримувати їх температуру вище 16C, щоб допомогти їм рости, повідомляє Express.co.uk.

Якщо кімнатна рослина піддається впливу цих температур, вона може отримати пошкодження або загинути. Також важливо звертати увагу на коріння.

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Якщо в орхідеї сіре, зморщене коріння, це означає, що рослина занадто суха і потребує поливу. Слідкуйте за тим, щоб ґрунт був вологим, але ніколи не залишайте їх у воді, оскільки вони можуть загнивати.

Використовуйте дощову або кип’ячену воду для поливу. Водопровідна вода містить хлор, який шкодить орхідеям. Також переконайтеся, що вода кімнатної температури.

Дощова або дистильована вода більше підходить для кімнатних рослин, оскільки вона може сприяти живленню рослини. Коли орхідеї закінчать цвітіння, зріжте колос до найвищого вузла, і вони цілком можуть знову зацвісти.

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