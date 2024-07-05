Забудьте о водопроводной воде: эксперты дали советы по уходу за орхидеей

Орхидеи известны своей красотой. Однако они также имеют особые потребности, в частности для того, чтобы расцветать.

Если орхидеи подвергаются сильным колебаниям температуры, то они могут сбросить свои бутоны. Старайтесь постоянно поддерживать их температуру выше 16C, чтобы помочь им расти, сообщает Express.co.uk.

Если комнатное растение подвержено воздействию этих температур, оно может получить повреждение или погибнуть. Также важно обращать внимание на корни.

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Если у орхидеи серые, сморщенные корни, это означает, что растение слишком сухое и нуждается в поливе. Следите за тем, чтобы почва была влажной, но никогда не оставляйте их в воде, поскольку они могут загнивать.

Используйте дождевую или кипяченую воду для полива. Водопроводная вода содержит хлор, который вредит орхидеям. Также убедитесь, что вода комнатной температуры.

Дождевая или дистиллированная вода больше подходит для комнатных растений, поскольку она способствует питанию растения. Когда орхидеи закончат цветение, срежьте колос до самого высокого узла, и они вполне могут снова зацвести.

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