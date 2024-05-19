Забудьте "ежевика", "голубика", "клубника": як правильно називати ягоди українською

Війна в Україні змусила багатьох людей перейти на українську мову. Це чудово, адже мова – це основа нашої ідентичності.

Однак, у процесі переходу на українську, люди часто роблять помилки, вживаючи кальки з російської мови. Це стосується й назв ягід. Про це пише zn.ua.

Читайте також: Перевірте закінчення свого прізвища та дізнайтесь, чи дійсно ви корінний українець

Щоб збагатити свою мову, важливо вживати правильні українські назви ягід:

Замість "клубніка" - полуниця або суниця.

"Полуниця" - це трав'яниста багаторічна рослина з білими квітами та їстівними соковитими ягодами. Її також можна називати "суниця".

Замість "єживіка" - ожина.

"Ожина" - це багаторічна колюча рослина з дугоподібними гілками та їстівними плодами.

Замість "голубіка" - лохина або голубика (синоніми).

"Лохина" - це кущова рослина з темно-синіми їстівними ягодами.

Пам'ятайте:

Вживання правильних українських назв ягід свідчить про вашу мовну свідомість та повагу до мови.

Збагачуйте свою мову, вживаючи різноманітні українські слова та вирази.

Не бійтеся помилятися, адже це природний процес вивчення мови.

Завдяки спільним зусиллям ми зможемо зробити нашу мову ще багатшою та кращою!

Нагадаємо, раніше Авраменко пояснив, який наголос у слові "вишиванка" правильний.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!