Забудете про ремонт: названо топ найнадійніших машин на українському ринку

Які автомобілі ніколи не ламаються

Вже втомилися від постійних візитів на СТО? Мрієте про авто, яке не підведе в найвідповідальніший момент? Тоді вам сюди! Це далеко не повний перелік надійних японських авто. Який би автомобіль ви не вибрали, пам'ятайте: японські машини славляться своєю якістю, довговічністю та комфортом. З ними ви будете їздити, а не лагодитися!

Експерти авторитетного видання "Гарячі автомобілі" проаналізували дані ISeeCars, RepairPal та Kelley Blue Book, щоб скласти рейтинг найнадійніших японських авто. Ці машини не лише вражають своїми характеристиками, але й слугуватимуть вам вірою і правдою протягом довгих років.

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1. Mazda MX-5 Miata: Цей легендарний родстер за 30 років свого існування здобув безліч шанувальників. Завдяки постійним вдосконаленням та незмінно високій якості, Mazda MX-5 Miata й досі залишається одним із найбажаніших авто у світі.

2. Lexus ES: Завдяки своїм бездоганним характеристикам, Lexus ES здобув титул найнадійнішого авто за версією Consumer Reports. Цей седан стане не лише комфортним компаньйоном у будь-якій подорожі, але й вірним другом на довгі роки.

3. Toyota Avalon: Цей автомобіль не лише вражає своїми ходовими якостями, але й славиться неймовірною витривалістю. Проїхати 395 тис. км без серйозних поломок – для Toyota Avalon цілком реально!

4. Toyota Land Cruiser: Легендарний позашляховик, який не потребує представлення. Toyota Land Cruiser підкорить будь-яке бездоріжжя й без проблем подолає понад 450 тис. км.

5. Honda Accord: Ця модель по праву вважається одним із найнадійніших седанів на українському ринку. Honda Accord протягом 5 років завоювала репутацію міцного й витривалого авто, отримавши 82 бали зі 100 можливих за показником витривалості.

Нагадаємо, раніше експерти назвали топ-5 кросоверів, які не варто купувати у 2024 році.

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