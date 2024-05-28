русский
Авто

Забудете про ремонт: названо топ найнадійніших машин на українському ринку

Ігор Романько

Які автомобілі ніколи не ламаються
Які автомобілі ніколи не ламаються

Вже втомилися від постійних візитів на СТО? Мрієте про авто, яке не підведе в найвідповідальніший момент? Тоді вам сюди! Це далеко не повний перелік надійних японських авто. Який би автомобіль ви не вибрали, пам'ятайте: японські машини славляться своєю якістю, довговічністю та комфортом. З ними ви будете їздити, а не лагодитися!

Експерти авторитетного видання "Гарячі автомобілі" проаналізували дані ISeeCars, RepairPal та Kelley Blue Book, щоб скласти рейтинг найнадійніших японських авто. Ці машини не лише вражають своїми характеристиками, але й слугуватимуть вам вірою і правдою протягом довгих років.

Читайте також: Експерти склали рейтинг найкращих вживаних авто за 10 тис. доларів

1. Mazda MX-5 Miata: Цей легендарний родстер за 30 років свого існування здобув безліч шанувальників. Завдяки постійним вдосконаленням та незмінно високій якості, Mazda MX-5 Miata й досі залишається одним із найбажаніших авто у світі.

2. Lexus ES: Завдяки своїм бездоганним характеристикам, Lexus ES здобув титул найнадійнішого авто за версією Consumer Reports. Цей седан стане не лише комфортним компаньйоном у будь-якій подорожі, але й вірним другом на довгі роки.

3. Toyota Avalon: Цей автомобіль не лише вражає своїми ходовими якостями, але й славиться неймовірною витривалістю. Проїхати 395 тис. км без серйозних поломок – для Toyota Avalon цілком реально!

4. Toyota Land Cruiser: Легендарний позашляховик, який не потребує представлення. Toyota Land Cruiser підкорить будь-яке бездоріжжя й без проблем подолає понад 450 тис. км.

5. Honda Accord: Ця модель по праву вважається одним із найнадійніших седанів на українському ринку. Honda Accord протягом 5 років завоювала репутацію міцного й витривалого авто, отримавши 82 бали зі 100 можливих за показником витривалості.

Нагадаємо, раніше експерти назвали топ-5 кросоверів, які не варто купувати у 2024 році.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!

Авто