Забудете о ремонте: названы топ самых надежных машин на украинском рынке

Уже устали от постоянных визитов на СТО? Мечтаете об авто, которое не подведет в самый ответственный момент? Тогда вам сюда! Это далеко не полный список надежных японских авто. Какой бы автомобиль вы ни выбрали, помните: японские машины славятся своим качеством, долговечностью и комфортом. С ними вы будете ездить, а не чиниться!

Эксперты авторитетного издания "Горячие автомобили" проанализировали данные ISeeCars, RepairPal и Kelley Blue Book, чтобы составить рейтинг самых надежных японских авто. Эти машины не только поражают своими характеристиками, но и будут служить вам верой и правдой в течение долгих лет.

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1. Mazda MX-5 Miata: Этот легендарный родстер за 30 лет своего существования обрел множество поклонников. Благодаря постоянным усовершенствованиям и неизменно высокому качеству, Mazda MX-5 Miata до сих пор остается одним из самых желанных авто в мире.

2. Lexus ES: Благодаря своим безупречным характеристикам, Lexus ES получил титул самого надежного автомобиля по версии Consumer Reports. Этот седан станет не только комфортным компаньоном в любом путешествии, но и верным другом на долгие годы.

3. Toyota Avalon: Этот автомобиль не только поражает своими ходовыми качествами, но и славится невероятной выносливостью. Проехать 395 тыс. км без серьезных поломок – для Toyota Avalon вполне реально!

4. Toyota Land Cruiser: Легендарный внедорожник, не требующий представления. Toyota Land Cruiser покорит любое бездорожье и без проблем преодолеет более 450 тыс. км.

5. Honda Accord: Эта модель по праву считается одним из самых надежных седанов на украинском рынке. Honda Accord в течение 5 лет завоевала репутацию крепкого и выносливого авто, получив 82 балла из 100 возможных по показателю выносливости.

Напомним, ранее эксперты назвали топ-5 кроссоверов, которые не стоит покупать в 2024 году.

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