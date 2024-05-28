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Забудете о ремонте: названы топ самых надежных машин на украинском рынке

Игорь Романько

Какие автомобили никогда не ломаются
Какие автомобили никогда не ломаются

Уже устали от постоянных визитов на СТО? Мечтаете об авто, которое не подведет в самый ответственный момент? Тогда вам сюда! Это далеко не полный список надежных японских авто. Какой бы автомобиль вы ни выбрали, помните: японские машины славятся своим качеством, долговечностью и комфортом. С ними вы будете ездить, а не чиниться!

Эксперты авторитетного издания "Горячие автомобили" проанализировали данные ISeeCars, RepairPal и Kelley Blue Book, чтобы составить рейтинг самых надежных японских авто. Эти машины не только поражают своими характеристиками, но и будут служить вам верой и правдой в течение долгих лет.

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1. Mazda MX-5 Miata: Этот легендарный родстер за 30 лет своего существования обрел множество поклонников. Благодаря постоянным усовершенствованиям и неизменно высокому качеству, Mazda MX-5 Miata до сих пор остается одним из самых желанных авто в мире.

2. Lexus ES: Благодаря своим безупречным характеристикам, Lexus ES получил титул самого надежного автомобиля по версии Consumer Reports. Этот седан станет не только комфортным компаньоном в любом путешествии, но и верным другом на долгие годы.

3. Toyota Avalon: Этот автомобиль не только поражает своими ходовыми качествами, но и славится невероятной выносливостью. Проехать 395 тыс. км без серьезных поломок – для Toyota Avalon вполне реально!

4. Toyota Land Cruiser: Легендарный внедорожник, не требующий представления. Toyota Land Cruiser покорит любое бездорожье и без проблем преодолеет более 450 тыс. км.

5. Honda Accord: Эта модель по праву считается одним из самых надежных седанов на украинском рынке. Honda Accord в течение 5 лет завоевала репутацию крепкого и выносливого авто, получив 82 балла из 100 возможных по показателю выносливости.

Напомним, ранее эксперты назвали топ-5 кроссоверов, которые не стоит покупать в 2024 году.

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