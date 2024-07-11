Археологічна служба Індії (ASI), яка працює в Ракхігархі, штат Хар’яна, вже 32 роки, зробила одне з найважливіших відкриттів у своїй історії. Дослідники виявили 5000-річну фабрику з виробництва ювелірних виробів.

На місці розкопок були знайдені мідні та золоті прикраси, які залишалися прихованими тисячі років, повідомляє 2plus2.ua.

У Ракхігархі також знайшли кладовища, що свідчить про віру цієї цивілізації в життя після смерті. Крім того, були виявлені тисячі глиняних горщиків, царські печатки та дитячі іграшки.

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"Можна сказати, що мешканці Ракхігархі були предками жителів Хастінапура, і завдяки цьому культура отримала розвиток і імпульс", – зазначив один із генеральних директорів ASI доктор Санджай Манджул.

Ракхігархі – це село, що належить до цивілізації долини Інду, розташоване в районі Хісар у штаті Хар’яна. Археологи виявили там структури будинків, кухонний комплекс та ювелірну фабрику, що свідчить про важливість цього місця як торгового центру. Відкриття в Ракхігархі ще раз підкреслюють значення археологічних досліджень для розуміння нашого минулого та культурної спадщини.

Ювелірна майстерність крізь тисячоліття: в Індії розкопали фабрику віком 5000 років (фото). Джерело: 2plus2.ua Ювелірна майстерність крізь тисячоліття: в Індії розкопали фабрику віком 5000 років (фото). Джерело: 2plus2.ua

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