Археологическая служба Индии (ASI), работающая в Ракхигархи, штат Харьяна, уже 32 года, совершила одно из важнейших открытий в своей истории. Исследователи обнаружили 5000-летнюю фабрику по производству ювелирных изделий.

На месте раскопок были найдены медные и золотые украшения, которые оставались скрытыми тысячи лет, сообщает 2plus2.ua.

В Ракхигархе также нашли кладбища, свидетельствующие о вере этой цивилизации в жизнь после смерти. Кроме того, были обнаружены тысячи глиняных горшков, царские печати и детские игрушки.

Читайте также: В Помпеях обнаружили пекарню-тюрьму (фото)

"Можно сказать, что жители Ракхигархи были предками жителей Хастинапура, и благодаря этому культура получила развитие и импульс", – отметил один из генеральных директоров ASI доктор Санджай Манджул.

Ракхигархи – это село, принадлежащее к цивилизации долины Инда, расположенное в районе Хисар в штате Харьяна. Археологи обнаружили там структуры домов, кухонный комплекс и ювелирную фабрику, что свидетельствует о важности этого места в качестве торгового центра. Открытие в Ракхигархе еще раз подчеркивает значение археологических исследований для понимания нашего прошлого и культурного наследия.

Ювелирное мастерство сквозь тысячелетия: в Индии раскопали фабрику возрастом 5000 лет (фото). Источник: 2plus2.ua

Ранее мы рассказывали, что рабочие обнаружили таинственную "капсулу времени" под 100-летним деревом.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!