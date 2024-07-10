Один із шокуючих прикладів рабства: у Помпеях виявили пекарню-в’язницю (фото)

На руїнах Помпей археологи виявили пекарню, де хліб випікали поневолені люди. Вчені назвали це відкриття найбільш вражаючим прикладом рабства в стародавньому римському місті.

Ця тісна пекарня з маленькими вікнами та залізними ґратами була частиною будинку, знайденого під час розкопок у районі Regio IX археологічного парку Помпеї на півдні Італії, повідомляє The Guardian.

Нове відкриття дозволяє глибше зрозуміти повсякденне життя рабів у Помпеях. Хоча історичні джерела часто ігнорують їх, вони складали більшість населення міста. Їхня важка праця була основою економіки та підтримувала структуру римської цивілізації.

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Археологи повідомляють, що будинок був відновлений після руйнівного виверження Везувію у 79 році. В одній із кімнат пекарні були знайдені останки трьох людей.

На підлозі пекарні виявили позначки, які використовували для спрямування руху тварин і поневолених робітників із зав’язаними очима. Будівля була розділена на житлову частину, прикрашену розкішними фресками, і пекарню, де поневолені змушені були молоти зерно для виготовлення хліба.

Пекарня була ізольована від зовнішнього світу, а її єдиний вихід вів до головної зали будинку.

"Це найбільш шокуючий аспект стародавнього рабства, позбавлений довіри і зведений до жорстокого насильства. Це підтверджується закриттям кількох вікон залізними гратами", – зазначає Габріель Цухтрігель, директор археологічного парку Помпеї.

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