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Виручить під час зимових блекаутів: рецепт консервованої гречки з овочами

Ціхоцька Марія

Виручить під час зимових блекаутів: рецепт консервованої гречки з овочами
Ситний, корисний та неймовірно смачний салат легко приготувати, а результат радуватиме вас протягом холодних місяців.

Цей рецепт консервованої гречки з овочами стане справжньою паличкою-виручалочкою взимку. Ситний, корисний та неймовірно смачний салат легко приготувати, а результат радуватиме вас протягом холодних місяців. Про це пише Shuba.

Інгредієнти (на 600 г гречаної крупи):

  • Гречана крупа - 600 г
  • Морква - 3 шт.
  • Цибуля - 2 шт.
  • Перець болгарський червоний - 5 шт.
  • Сік томатний - 800 мл
  • Олія - 80 мл
  • Сіль - 1 ст. л.
  • Цукор - 2 ч. л.

Приготування:

  1. Гречку промити кілька разів і відварити до готовності.
  2. Цибулю і моркву почистити, нарізати довільно, не дуже крупно.
  3. У перців видалити серцевину, нарізати невеликими кубиками.
  4. Томатний сік вилити у велику каструлю і довести до кипіння.
  5. Додати в каструлю перець, олію та оцет. Готувати на середньому вогні 15-20 хвилин.
  6. Додати в каструлю цибулю і моркву, перемішати і тушкувати 15-20 хвилин.
  7. Додати до овочів відварену гречку, перемішати і готувати під кришкою 15-20 хвилин. У процесі перемішати декілька разів. Якщо каша пригоряє, влити трохи окропу.
  8. Додати сіль і цукор за смаком.
  9. Розкласти готову гречку з овочами по стерилізованих банках, закрити кришками.
  10. Перевернути банки догори дном і накрити ковдрою. Після повного остигання поставити в прохолодне місце для зберігання.

Нагадаємо, ми вже писали про смачне полуничне варення, яке можна приготувати без цукру.

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