Вибираємо правильний рис: користь для здоров'я та інші особливості

Рис, універсальний злак, часто використовується як популярний гарнір у численних кулінарних стравах. Попри його універсальну привабливість, існують побоювання щодо його користі для здоров'я та впливу на споживання калорій.

UAportal розібрався в сортах рису, їх поживній цінності, критеріях вибору, а також в тому, кому варто дотримуватися обережності при вживанні цього продукту.

Білий рис

Білий шліфований рис, найпоширеніший сорт, може бути круглим або довгозернистим, залежно від конкретного сорту. Завдяки видаленню зовнішнього шару в процесі шліфування білий рис набуває довшого терміну зберігання і покращує травлення.

Цей сорт вирізняється високим вмістом вітамінів групи В, що є унікальною властивістю рису серед інших зернових культур. Крім того, білий рис містить значну кількість корисного для серця калію і має заспокійливі властивості при розладах травлення, якщо вживати його у вигляді рідкої рисової каші.

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Круглий рис після приготування стає м'яким і кремоподібним, тоді як довгозернистий рис зберігає форму. Білий рис, як правило, не рекомендується для схуднення через його високий глікемічний індекс.

Пропарений рис

Це ще один шліфований сорт, який проходить одночасно процеси пропарювання та шліфування, в результаті чого отримують злегка прозорі зерна із золотистим відтінком. Пропарений рис зберігає приблизно 80% поживних речовин, що містяться в оболонці, і має більше переваг для здоров'я, ніж звичайний білий рис.

Коричневий рис

Коричневий рис зберігає оболонку висівок, що робить його нешліфованим варіантом з чудовою поживною цінністю. Багатий на основні вітаміни, такі як В1, В6, РР, мінерали, такі як марганець, фосфор, магній, селен, мідь, амінокислоти та харчові волокна.

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