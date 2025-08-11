Ви його точно зустрічали влітку: в Україні живе один із найнебезпечніших хижаків світу (фото)

В Україні можна часто побачити малопомітного, але дуже спритного мисливця – бабку, яка існує понад 300 мільйонів років. Попри тендітний вигляд і граціозний політ, ця комаха є безжальним хижаком, відомим як один із найуспішніших мисливців у світі тварин.

Про це повідомляє T4. Бабки – це мисливці-засідники, що довели свої навички полювання до майже досконалості.

Незважаючи на відсутність розвиненого нюху та слуху, вони володіють одним із найкращих органів зору серед комах. Їхні великі складні очі забезпечують майже повний огляд навколо – близько 360°, що дозволяє вчасно помітити здобич ще до того, як вона відчує загрозу.

Читайте також: В Англії помітили рідкісну акулу-привида: чим унікальна

Завдяки вражаючій швидкості польоту – до 48 км/год – бабка миттєво перехоплює здобич просто в повітрі. Її надзвичайна маневреність дозволяє їй літати в усіх напрямках: вгору, вниз, назад, зависати на місці, а іноді навіть рухатися догори ногами. Це дає їй неабияку перевагу над будь-якою комахою, що потрапляє в її поле зору.

Її апетит вражає не менше – бабка може цілий день полювати на комарів, мошок, мух і навіть метеликів. Для порівняння: звичайний метелик літає зі швидкістю близько 19 км/год, тоді як бабка рухається більш ніж удвічі швидше. Найшвидші мухи, що розвивають близько 6 км/год, взагалі не мають шансів уникнути її атаки.

Крім того, бабки відіграють важливу екологічну роль, знижуючи чисельність шкідливих комах, зокрема тих, які можуть переносити небезпечні хвороби. Тож, якщо побачите цю витончену комаху біля водойми, пам’ятайте: перед вами – один із найдавніших і найефективніших хижаків планети, справжній повітряний мисливець, який існував ще за часів динозаврів.

Раніше ми розповідали, що в Австралії знайшли величезну комаху, яка має довжину до 40 сантиметрів та важить як мʼяч для гольфу.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!