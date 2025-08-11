Вы его точно встречали летом: в Украине живет один из самых опасных хищников мира (фото)

В Украине можно часто увидеть малозаметного, но очень ловкого охотника – стрекозу, которая существует более 300 миллионов лет. Несмотря на хрупкий вид и грациозный полет, это насекомое является безжалостным хищником, известным как один из самых успешных охотников в мире животных.

Бабки – это охотники-заседчики, доведшие свои навыки охоты до почти совершенства.

Несмотря на отсутствие развитого обоняния и слуха, они обладают одним из лучших органов зрения среди насекомых. Их большие сложные глаза обеспечивают почти полный обзор вокруг – около 360°, что позволяет вовремя заметить добычу еще до того, как ощутит угрозу.

Благодаря поразительной скорости полета – до 48 км/ч – бабка мгновенно перехватывает добычу прямо в воздухе. Ее чрезвычайная маневренность позволяет ей летать по всем направлениям: вверх, вниз, назад, зависать на месте, а иногда даже двигаться вверх ногами. Это дает ей незаурядное преимущество над любым насекомым, попадающим в его поле зрения.

Ее аппетит поражает не меньше – бабка может целый день охотиться на комаров, мошек, мух и даже бабочек. Для сравнения: обычная бабочка летает со скоростью около 19 км/ч, тогда как бабка двигается более чем вдвое быстрее. Быстрые мухи, развивающие около 6 км/ч, вообще не имеют шансов избежать ее атаки.

Кроме того, стрекозы играют важную экологическую роль, снижая численность вредных насекомых, в частности тех, которые могут переносить опасные болезни. Итак, если увидите это утонченное насекомое у водоема, помните: перед вами – один из самых древних и эффективных хищников планеты, настоящий воздушный охотник, существовавший еще во времена динозавров.

